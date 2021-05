Dépôt fixe: comment choisir le meilleur système FD avec un taux d’intérêt élevé

Il y a quelques facteurs que vous devez prendre en compte lors de la comparaison des FD disponibles sur le marché.

Les dépôts bancaires fixes sont l’un des systèmes de dépôt les plus préférables et les plus populaires en Inde. Ils atteignent actuellement des taux d’intérêt allant de 5,50 à 6,50 pour cent pour des durées de 1 à 10 ans.

Outre les taux d’intérêt offerts sur les dépôts fixes, la popularité de ce système de dépôt est également due à la nature sûre et sécurisée de l’investissement. Par exemple, quand on investit dans un FD, le montant principal est investi à un taux d’intérêt fixe et le gain d’intérêt sur les dépôts s’accumule et augmente avec le temps.

Les FD offrent également un large éventail de mandats, allant de 7 jours à 10 ans. Cependant, les FD bancaires comportent certaines limitations telles que les retraits prématurés ne sont généralement pas autorisés ou sont assortis d’une pénalité. Le réinvestissement des fonds supplémentaires se fait généralement à un taux d’intérêt moindre (si les taux sont dans une tendance à la baisse).

Par conséquent, il y a quelques facteurs que vous devez prendre en compte lors de la comparaison des FD disponibles sur le marché.

1. Crédibilité de la banque: les FD sont garantis dans le cadre du programme d’assurance des déposants par DICGC, et un montant de Rs 5 lakh est assuré en vertu de celui-ci. En outre, au lieu de mettre tout l’argent dans un seul FD, les experts du secteur affirment que les investisseurs pourraient répartir le montant de l’investissement dans différentes banques pour réduire leur dépendance. De plus, pour avoir une meilleure idée, on peut également se référer à la cote de crédit d’une banque.

2. Intérêts: En fonction de la durée du mandat, les taux d’intérêt sont offerts par les banques. Les taux d’intérêt varient également d’une banque à l’autre. Cela dépend également de l’âge du déposant. Notez que les dépôts en vrac ou forfaitaires attirent un taux d’intérêt plus élevé. Les taux d’intérêt offerts aux personnes âgées sont 0,5 pour cent plus élevés que les taux réguliers offerts par la plupart des banques. Pendant toute la durée de l’investissement, le taux d’intérêt FD reste le même.

3. Cumulatif vs non cumulatif: Avec un FD cumulatif, on peut réinvestir l’intérêt gagné sur un intervalle régulier, dans lequel les avantages composés et l’intérêt accumulé sont reçus à l’échéance ou à la fin du mandat. En revanche, les intérêts sont crédités sur le compte à intervalles réguliers, mensuels ou annuels, dans le cas d’un FD non cumulatif.

Habituellement, le taux d’intérêt d’un dépôt fixe cumulatif est composé trimestriellement et réinvesti avec le principal, tandis que les FD non cumulatifs conviennent aux investisseurs retraités et aux retraités qui ont besoin de revenus d’intérêts pour faire face à leurs dépenses quotidiennes.

4. Prêt: Le dépôt fixe offre une facilité de prêt aux investisseurs, ce qui est l’un des principaux avantages de ce système de dépôt. Lors de toute urgence financière, on peut bénéficier de prêts contre des FD, jusqu’à 90 pour cent de son propre dépôt. La durée du prêt peut aller jusqu’à la durée maximale du régime FD, car la durée maximale du prêt est limitée à la durée maximale du régime FD.

À noter que sur ces prêts consentis contre des Fds, les banques facturent généralement des intérêts de 0,5% à 2% au-dessus du taux d’intérêt FD applicable.

5. Retrait prématuré: les investisseurs doivent payer une pénalité pour liquider leur investissement FD avant la fin du mandat, qui varie d’une banque à l’autre. La pénalité est généralement appliquée en abaissant le taux d’intérêt applicable de 0,5% à 1% par les banques. Même si certaines banques permettent aux investisseurs de rompre leurs FD prématurément sans pénalité, il existe des critères supplémentaires qui doivent être remplis. Par conséquent, les experts disent que lors de la sélection d’une banque pour un dépôt fixe, il faut rechercher des banques qui imposent une faible pénalité sur les retraits prématurés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.