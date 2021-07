Dépôt fixe : pourquoi les petits investisseurs abandonnent-ils les FD bancaires pour les fonds communs de placement ?

Les fonds communs de placement offrent plusieurs options d’investissement dans les programmes d’actions, de dette et hybrides. Image représentative

La baisse des taux d’intérêt semble pousser les petits investisseurs à délaisser les dépôts à terme pour se tourner vers les marchés d’actions. Un récent rapport de SBI Research a déclaré que depuis l’année dernière, le nombre d’investisseurs individuels sur le marché a augmenté de 142 lakh au cours de l’exercice 21, avec 122,5 lakh de nouveaux comptes chez CDSL et 19,7 lakh dans NSDL. Pas moins de 44,7 lakh d’investisseurs au détail ont été ajoutés au cours des deux mois de l’exercice en cours.

La Reserve Bank of India (RBI) a maintenu un taux d’intérêt bas afin de stimuler la croissance et d’aider l’économie à se remettre de l’impact de la pandémie de Covid-19 et des blocages qui ont suivi. Cependant, cela a conduit les banques à réduire le taux d’intérêt offert sur les dépôts à terme. Dans cette optique, les petits investisseurs investissant dans des FD bancaires pour un rendement garanti sans risque se tournent vers les fonds d’actions et de dette pour obtenir un rendement plus élevé, malgré le risque plus élevé, a déclaré Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear.

« Les petits investisseurs sont passés des dépôts bancaires à terme aux fonds communs de placement, car les taux d’intérêt des FD sont à des niveaux historiquement bas. De plus, ces investisseurs ont réalisé qu’ils pourraient devoir investir dans des fonds communs de placement pour obtenir un rendement ajusté en fonction de l’inflation à long terme », a déclaré Gupta à FE Online.

Selon un rapport des médias, les dépôts bancaires ont franchi la barre des 150 000 milliards de roupies en mars 2021. Cependant, les banques n’ont pu ajouter que 32 482 crores de roupies du 23 avril 2021 au 21 mai 2021 par rapport. Au cours de la même période l’année dernière, le total des dépôts s’élevait à Rs 1 200 milliards.

En revanche, les fonds communs de placement en actions ont connu un afflux élevé de Rs 10 000 crore sur 14 mois en mai 2021, selon les données de l’AMFI. À la fin du mois de mai, les actifs sous gestion (AUM) du secteur des fonds communs de placement ont atteint un niveau record de Rs 33 lakh crore.

Harsh Jain Co-fondateur et COO, Groww, « Avec les banques devenant plus conservatrices en matière de prêts, la plupart d’entre elles sont aux prises avec des liquidités plus élevées. Et par conséquent, les taux FD sont descendus jusqu’à 3% pour les investisseurs de détail. Cela a poussé beaucoup de gens, qui ignoraient auparavant le marché des capitaux ou étaient assis sur la clôture et attendaient le bon déclencheur, à se diversifier vers les actions et les fonds communs de placement.

Jain a déclaré que Groww a continuellement enregistré une croissance positive des utilisateurs de la catégorie des particuliers/salariés pour les fonds communs de placement et en particulier le SIP.

Les fonds communs de placement offrent plusieurs options d’investissement dans les programmes d’actions, de dette et hybrides. Les petits investisseurs peuvent choisir des fonds communs de placement appropriés en fonction de leurs objectifs de placement et de leur tolérance au risque. Selon Gupta, le gouvernement a systématiquement réduit les taux des petits régimes d’épargne au fil des ans et pourrait continuer à le faire à l’avenir.

Selon les données SEBI, les investisseurs en Inde ont ouvert 14,2 millions de nouveaux comptes Demat au cours de l’exercice 21, soit près de trois fois le chiffre de 4,9 millions de comptes au cours de l’exercice 20. Pendant ce temps, les marchés boursiers ont également bien performé au cours de la dernière année malgré le ralentissement économique dû à la pandémie.

