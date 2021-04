Dépôts fixes bancaires: régimes spéciaux de FD pour les seniors prolongés jusqu’au 30 juin

Le taux supplémentaire sera disponible sur les dépôts frais ouverts ainsi que sur les dépôts renouvelés pendant la période du régime.

Les régimes spéciaux de dépôt fixe bancaire (FD) pour les seniors ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2021. Alors que les dépôts bancaires fixes pour des durées allant jusqu’à 5 ans offrent un rendement d’environ 5,5%, la plupart des seniors, en particulier ceux dont la durée les dépôts sont à venir pour les renouvellements, sont dans un correctif.

En mai 2020, certaines banques avaient introduit des plans FD spéciaux pour les seniors pour une durée de 5 ans et plus. Sur les investissements réalisés par les seniors dans de tels régimes, un taux d’intérêt supplémentaire était applicable en plus du supplément auquel ils avaient déjà droit. Un senior souhaitant investir sur le long terme dans une banque FD peut désormais le faire jusqu’au 30 juin 2021.

Les quatre principales banques commerciales – State Bank of India (SBI), Bank of Baroda, ICICI Bank et HDFC Bank – ont mis en place des systèmes de dépôt fixe spéciaux au profit des seniors. Alors que les régimes FD ordinaires offrent un intérêt supplémentaire de 0,5% aux déposants âgés de plus de 60 ans, les régimes FD spéciaux pour les personnes âgées prévoient un taux d’intérêt supplémentaire. Le taux supplémentaire sera disponible sur les dépôts frais ouverts ainsi que sur les dépôts renouvelés pendant la période du régime.

Dans le cadre du régime spécial FD, il existe un taux d’intérêt supplémentaire en sus du taux actuel de 0,50 pour cent sur les dépôts des personnes âgées. En effet, sur les dépôts de plus de 5 ans, il y aura un taux d’intérêt supplémentaire de 0,80 pour cent ou plus.

Spécial FD: SBI Vs ICICI Bank Vs HDFC Bank Vs Bank of Baroda

En dessous de SBI «Wecare Deposit» pour les seniors, 0,3 pour cent est en plus payable sur 5 ans et plus. Le FD de 10 ans offrira 6,2 pour cent par an.

Banque ICICI Golden Years FD Rates offre un taux d’intérêt supplémentaire exclusif de 0,30 pour cent par an sur les dépôts fixes de plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans.

Banque HDFCSenior Citizen Care FD offre 0,25 pour cent sur les dépôts de plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans.

Dans le cas de Banque de Baroda régimes spéciaux de FD pour les personnes âgées, 1 pour cent supplémentaire est pour les dépôts de plus de 5 ans à 10 ans au maximum.

Pointeurs clés

Comme les revenus d’intérêts dans FD sont entièrement imposables, il faut tenir compte de la responsabilité fiscale tout en y investissant. De plus, avant de bloquer des fonds à long terme, assurez-vous de disposer de liquidités suffisantes pour profiter d’autres opportunités d’investissement. Dans le cas où l’on souhaite fermer le FD prématurément, généralement, il y a un taux d’intérêt inférieur payé aux déposants. Sachez-le de la banque avant de réserver le FD avec n’importe quelle banque. Les FD sont adaptées à la préservation du capital et non à la création de richesse car elles sont à peine capables de battre l’inflation sur le long terme.

Les personnes âgées peuvent également envisager d’autres options d’investissement telles que Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY), le système de revenu mensuel de la poste (PO MIS), le programme d’épargne des personnes âgées (SCSS). Les seniors doivent tenir compte de leur profil de risque, de leur liquidité et de leur dalle fiscale avant d’investir dans des placements à revenu fixe.

