Dépôts : quatre grandes banques de taille moyenne font état d’une hausse de 10,5 à 26 % en glissement annuel au troisième trimestre

Les dépôts de HDFC Bank ont ​​augmenté de 13,8% sur une base annuelle pour atteindre Rs 14,46 crore lakh à la fin décembre.

Quatre grandes et moyennes banques – HDFC Bank, YES Bank, IDFC First Bank et Bank of Maharashtra – ont annoncé mardi une augmentation de 10,5% à 26% en glissement annuel (en glissement annuel) de leur base de dépôts pour le trimestre clos en décembre. Hors YES Bank, les trois prêteurs ont également enregistré une croissance à deux chiffres de leurs avances en glissement annuel, sur la base de données provisoires.

Les dépôts de HDFC Bank ont ​​augmenté de 13,8% sur une base annuelle pour atteindre Rs 14,46 crore lakh à la fin décembre. Sur une base séquentielle, les dépôts ont augmenté de 2,8%. Les dépôts de détail ont augmenté de près de 17 % par rapport à l’année dernière, tandis que les dépôts de gros ont augmenté d’environ 1 %. Les dépôts du compte courant et du compte d’épargne (CASA) à faible coût du prêteur s’élevaient à 6,81 crores de lakh Rs au 31 décembre 2021, en hausse de 24,6% d’une année sur l’autre. En pourcentage, le ratio CASA de la banque s’élevait à environ 47 % au 31 décembre.

Le total des prêts du prêteur a augmenté de 16,4% sur une base annuelle à Rs 12,60 crore lakh au cours du trimestre terminé en décembre, supérieur à la tendance de l’industrie de 7,1%. Selon la classification interne des activités de la banque, les prêts de détail ont augmenté d’environ 13,5% sur une base annuelle, les prêts bancaires commerciaux et ruraux ont augmenté d’environ 29,5% et les prêts aux entreprises et autres prêts de gros ont augmenté d’environ 7,5%. « Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021, la Banque a acheté des prêts totalisant 74,68 milliards de roupies (7 468 crores de roupies) via la voie de cession directe dans le cadre de l’accord de prêt immobilier avec Housing Development Finance Corporation Limited », a déclaré la banque.

D’autre part, les avances nettes de YES Bank ont ​​augmenté de 3,9% sur un an et de 2,1% sur une base séquentielle à Rs 1,76 lakh crore à la fin décembre. Les décaissements au détail du prêteur pour le trimestre de référence se sont élevés à 9 233 crores de roupies. La croissance des dépôts a dépassé la croissance du crédit, la banque ayant signalé une augmentation de 26% en glissement annuel de sa base de dépôts totale à Rs 1,84 lakh crore. Parmi ceux-ci, les dépôts CASA s’élevaient à Rs 55 997 crore à la fin décembre. Au 31 décembre, le ratio crédit/dépôt de la banque s’élevait à 95,7%, tandis que le ratio de liquidité à court terme (LCR) s’établissait à 127%.

En outre, IDFC First Bank a indiqué que le total des dépôts de ses clients avait augmenté de 10,5% sur un an pour atteindre 85 387 crores de roupies à la fin décembre. Le ratio CASA de la banque s’établit à 51,85 % et le LCR moyen à 150,7 %. Fin décembre, les actifs financés bruts du prêteur s’élevaient à Rs 1,22 lakh crore, en hausse de 10,7% sur un an. Les prêts aux particuliers, y compris les prêts hypothécaires, représentaient 51,1 % du portefeuille de prêts du prêteur, tandis que les prêts aux entreprises et autres représentaient 23,7 %. « À compter du 31 décembre 2021, la Banque désagrégera les entreprises en prêts de détail, prêts commerciaux, prêts ruraux, prêts d’infrastructure et prêts aux entreprises pour une meilleure visibilité du portefeuille sous-jacent et rendra compte de la même chose », a déclaré le prêteur.

Enfin, la Bank of Maharashtra a signalé une augmentation de 23% sur un an de ses avances totales à Rs 1,29 lakh crore à la fin décembre. Le carnet de dépôts du prêteur s’élevait à Rs 1,86 lakh crore, en hausse de 15,21% sur un an, avec un ratio CASA de 55,1%.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.