Dépouillé de la ceinture de champion UFC par un énorme genou illégal

C’est l’une des compétitions les plus brutales du sport, mais pas même dans le UFC tout va. Ce matin il y a eu un cas insolite, un champion a été dépouillé de sa ceinture pour une action criminelle : mettre à genoux son adversaire alors qu’il avait trois appuis au sol. C’est l’une des rares exceptions où les règlements de la plus grande compétition de MMA ne permettent pas de frapper. C’est arrivé dans le combat entre les Russes Petr Yan et l’américain Aljamain Sterling, à l’intérieur de l’UFC 259. Jusqu’à hier soir, le champion donnait un coup de genou brutal à son rival alors qu’il était agenouillé sur la toile. L’arbitre, Mark Smith, a arrêté le combat et les juges ont décidé de disqualifier Yan en proclamant Sterling le nouveau champion des poids coq de l’UFC.

‘Sans pitié‘, comme on le surnomme Yan, à la Cobra Kay, il dominait le combat après un départ dans lequel le New Yorker a imprimé suffisamment d’intensité pour essayer de le mettre mal à l’aise. Il n’a pas réussi et Petr a grandi en montrant son punch et sa technique, envoyant Sterling à la toile à plusieurs reprises avant le moment de la controverse.

C’était au quatrième tour, lorsque Sterling était à genoux, à quel point le champion jusqu’alors l’a agenouillé au visage qui a laissé son rival allongé sur le sol et a forcé l’arbitre à arrêter le combat.

Finalement, les juges ont donné le combat à Sterling en disqualifiant Yan. L’Américain a reçu la ceinture avec un regard incrédule et l’a enlevée en la jetant à la toile dans le même octogone. Vous vous attendiez peut-être à ce que le combat soit déclaré nul, mais les règles sont les règles, et la disqualification de No Mercy signifiait son couronnement au poids coq.

“Dommage que tout se soit passé comme ça”, s’est exclamé Sterling aux caméras alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires. Le combattant américain a reconnu, déjà froid lors de la conférence de presse, qu’il “ne pouvait vraiment pas continuer” après le genou. “Je suis vraiment désolé que ça se soit terminé comme ça, mais c’était totalement illégal et je n’étais pas en état de continuer”, a-t-il admis.

“Je suis vraiment désolé que cela se soit terminé comme ça, mais c’était totalement illégal et je n’étais pas en état de continuer.”

Yan, pour sa part, s’est excusé via Twitter et a souhaité au nouveau champion un prompt rétablissement. “Je ne voulais pas lancer un coup illégal, j’ai juste fait une grosse erreur et je l’ai payé”, a-t-il reconnu. Dans un autre post, cette fois sur Instagram, il a révélé qu'”il se concentrait sur ses mains, il attendait qu’il les ramasse sur la toile pour frapper ! J’ai oublié qu’un genou touchait l’octogone. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont soutenu et se sont souciés de moi! Je suis désolé pour ceux que j’ai déçus. Honnêtement, j’ai fait une erreur : je ne voulais rien faire d’illégal.

ça peut t’intéresser