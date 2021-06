Dépouiller le Jammu-et-Cachemire de son statut d’État a terni l’image de l’Inde dans le monde, selon Mamata Banerjee

in

CM Mamata Banerjee a déclaré qu’elle ne connaissait pas la raison de la suppression du statut d’État du Jammu-et-Cachemire et que cela n’était pas nécessaire. (PTI)

Tirant une nouvelle salve au Centre pour son déménagement du 5 août 2019, le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a déclaré que la décision du gouvernement du parti Bharatiya Janata de supprimer le statut d’État du Jammu-et-Cachemire n’était pas nécessaire et a terni l’image de l’Inde dans le monde. Avant la réunion multipartite présidée hier par le Premier ministre Narendra Modi, lorsque Banerjee a été invité à commenter, elle a déclaré qu’elle n’était au courant ni de la réunion ni de son ordre du jour.

CM Mamata Banerjee a déclaré qu’elle ne connaissait pas la raison de la suppression du statut d’État du Jammu-et-Cachemire et que cela n’était pas nécessaire. Le CM a déclaré que cette décision n’avait pas du tout aidé le pays. « Au cours des deux dernières années, les touristes ne pouvaient pas se rendre au Cachemire. C’est devenu une question de prestige du pays. L’autocratie là-bas a apporté suffisamment de disgrâce au pays, semblable à ce que les vaccins (Covid) ont fait », a déclaré Banerjee.

Près de deux ans après la suppression de l’article 370 et la division du Jammu-et-Cachemire en deux territoires de l’Union, le Premier ministre Modi a présidé une réunion de haut niveau des principaux partis politiques de l’État. Pas moins de 14 dirigeants de J&K ont participé à la réunion et ont présenté leur demande. Au cours de la réunion, le Premier ministre Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah auraient déclaré que le gouvernement s’était engagé à restaurer le statut d’État du Jammu-et-Cachemire à un moment approprié. Le Premier ministre a ensuite tweeté en disant que la délimitation devait se faire à un rythme rapide afin que les scrutins puissent avoir lieu et que J&K obtienne un gouvernement élu qui renforce la trajectoire de développement de J&K.

La réunion d’hier était la première sensibilisation du Centre aux dirigeants politiques du Jammu-et-Cachemire depuis l’abrogation de l’article 370.

Après la réunion, le Premier ministre Modi a déclaré que la plus grande force de la démocratie indienne était sa capacité à s’asseoir autour d’une table et à échanger des points de vue. “J’ai dit aux dirigeants de J&K que c’était le peuple, en particulier les jeunes, qui devaient fournir un leadership politique à J&K et veiller à ce que leurs aspirations soient dûment remplies”, a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Modi a déclaré que la réunion avec les dirigeants politiques du Jammu-et-Cachemire était une étape importante dans les efforts en cours vers un J&K développé et progressiste, où la croissance globale est favorisée.

