Dépression dans EXATLON USA? La nouvelle polémique

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

La cinquième saison d’Exatlon United States a été une saison très complexe qui a connu de longues files de blessures, de rupture de contrat, d’expulsions, de suspensions et même de poursuites judiciaires présumées et même de substances illégales présumées. A tout cela s’ajoute le fait que les athlètes des deux équipes sont longtemps éloignés de leur famille sans avoir de communication avec leur famille, ce qui a généré toutes sortes de réactions parmi les talents impliqués dans le programme de compétition.

Le manque de communication chez Exatlon USA conduit-il à la dépression?

Le YouTuber Roger, du portail spécialisé dans tout ce qui touche à Exatlon United States, Madison Entertainment, affirme dans l’une de ses dernières vidéos que peut-être la privation de téléphones portables est-elle ce qui a déclenché la «rupture de contrat» qui a déclenché la suspension et l’expulsion de plusieurs athlètes, car officieusement, on a appris que les personnes suspendues étaient dues à la découverte de ces appareils mobiles.

L’argument de Roger est que même faciliter ces appels aux athlètes et aux talents impliqués dans la compétition augmenterait non seulement la productivité, mais ferait également une très bonne télévision car les adeptes de Reality Show aiment non seulement l’aspect sportif, mais aussi les relations humaines et comment ils se développent en compétition, qualifiée par beaucoup de «plus féroce de la planète». Ne manquez pas la vidéo ici:

DÉPRESSION EN EXATLON? PEUVENT-ILS ENCOURAGER LA REGLE? TÉLÉPHONES CELLULAIRES FILTRÉS! EXATLON ETATS-UNIS2021-05-03T20: 01: 33Z

Soulignons qu’à partir d’aujourd’hui, on ne sait pas qui aurait pénétré les téléphones portables dans les arènes de la République dominicaine, mais dans cette vidéo, le présentateur expose un facteur important, chaque mois que les participants restent complètement isolés de leurs proches, de nombreux d’entre eux étant de nouveaux parents ou conjoints, ce qui génère de l’inconfort, et même des cas possibles de dépression, comme l’a révélé l’ancien présentateur Erasmo Provenza qui lui est arrivé au cours de la quatrième saison, en tenant également compte de l’isolement par COVID-19, qui a retenu tout le monde impliqué dans l’émission télévisée faisant l’objet d’une quarantaine stricte.

Robert souligne également que si l’émission télévisée a commencé le 26 janvier, cela fait 4 mois et nous ne sommes qu’à mi-chemin de l’émission de télé-réalité, et même en attente de nouveaux renforts pour rejoindre la compétition. Cette fois sans parler est très difficile pour des participants comme Jacobo García, qui bien qu’il apprenne à connaître le bébé qu’il a eu avec sa partenaire, Dayleen Santana, en tant que nouveau père, on imagine qu’il aimerait être au courant de tout ce qui se passe. avec le petit Ezra.

Ce que le YouTuber souligne également, c’est que chaque participant lit les conditions de participation et signe ainsi le contrat strict, mais considère également que ces règles à ce stade sont trop strictes et que Telemundo devrait les repenser pour les saisons futures, en tenant compte des avantages. que cela amènerait, en tant que public, à apprécier les relations personnelles de chacun des guerriers pendant qu’ils se donnent à fond dans la compétition.

Tout n’est pas si difficile

Mais il faut aussi reconnaître que bien que les athlètes se retirent de leurs proches, il existe plusieurs récompenses dans lesquelles ils reçoivent des appels de la famille et à de nombreuses reprises ils ont même été absents de la compétition pour être avec leurs proches dans les moments difficiles.

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires