Dépression saisonnière : signification, symptômes, combien de temps elle dure et comment la combattre

Au fil des saisons, certaines personnes peuvent être affectées par la dépression saisonnière. (Photo : Jaap Arriens/NurPhoto)

Les horloges ont reculé il y a deux semaines, nous obligeant à faire face à une journée qui s’assombrit dès 16 heures. Cela peut être une déception, surtout si nous sommes coincés au travail et que nous devons rentrer chez nous dans le noir.

Bien que cette crise hivernale soit courante, il existe un autre problème plus grave qui peut nous affecter pendant les mois les plus sombres et les plus froids : la dépression saisonnière.

Connu cliniquement sous le nom de trouble affectif saisonnier (TAS), il s’agit d’un type de dépression directement lié au changement de saison, notamment en hiver.

Semblable à d’autres troubles dépressifs, il peut entraîner une baisse de votre humeur, des difficultés à dormir, un sentiment de désespoir, une perte de plaisir dans votre vie quotidienne et, en général, un sentiment de déprime.

Selon la psychothérapeute Somia Zaman, cela peut également « vous priver de toute votre énergie et de votre motivation, et provoquer des changements d’appétit », et « certaines personnes atteintes de TAS sont souvent en larmes, se sentent désespérées ou constamment coupables ».

Nous avons compilé un guide sur le trouble, afin que vous sachiez tout ce dont vous avez besoin et que vous puissiez le combattre si nécessaire.

En quoi le TAS est-il différent de la dépression ?

La caractéristique remarquable du TAS – par rapport à la dépression – est que les symptômes ont tendance à commencer vers les mois d’automne et d’hiver, puis s’améliorent au printemps et en été lorsqu’il fait plus clair et que nous avons plus de lumière pendant la journée.

Qui est le plus souvent touché par la dépression saisonnière?

Tout le monde peut être sensible au TAS, mais il est beaucoup plus fréquent chez ceux qui ont déjà souffert d’anxiété ou de dépression car ils «ont une prédisposition à développer un TAS» et peuvent être plus facilement affectés par le changement radical des saisons.

Zaman veut que les gens sachent que « le TAS est très différent de se sentir un peu faible parce que c’est l’hiver et qu’il fait froid, sombre et misérable », car « c’est un trouble clinique qui peut affecter les gens assez gravement ».

Combien de temps dure le TAS ?

Différentes personnes vivent la dépression saisonnière différemment, mais pour la plupart, elle commence à se manifester vers la fin de l’automne et dure jusqu’au printemps, lorsque les choses se réchauffent à nouveau. C’est ce qu’on appelle le TAS hivernal ou la dépression hivernale.

Le TAS estival ou la dépression estivale se produit lorsque les symptômes commencent vers le printemps et durent jusqu’à l’automne. C’est moins courant.

Les personnes atteintes de TAS récurrent ont tendance à signaler leurs problèmes pendant environ quatre à cinq mois par an. Il convient de noter, cependant, que s’attaquer à tout type de dépression peut réduire son impact, de sorte que cette période pourrait sembler plus courte en fonction de votre mode de vie et de votre réseau de soutien.

Comment vaincre SAD

Bien sûr, la solution la plus simple au TAS serait de passer à un climat plus ensoleillé avec des heures de clarté plus longues, mais ce n’est pas quelque chose que beaucoup d’entre nous veulent (ou peuvent) faire.

Nous devons donc trouver des moyens de faire face au TAS dans notre vie quotidienne au Royaume-Uni, où les hivers sombres et froids sont un thème récurrent.

Le Dr Elena Touroni, psychologue consultante et co-fondatrice de la Chelsea Psychology Clinic, offre quelques conseils sur la façon de combattre les symptômes, affirmant que vous devez « vous exposer le plus possible à la lumière du jour » en profitant des heures où il y a de la lumière. à l’extérieur. Il fait froid, il peut donc être « tentant de rester à l’intérieur, mais le manque de lumière est lié à la mauvaise humeur ».

Elle conseille aux gens de « donner la priorité à l’extérieur, même si ce n’est que pour une demi-heure de marche autour de votre parc local ».

Zaman est d’accord, en disant : « Comme pour tout trouble de l’humeur, il y a des avantages prouvés à sortir autant que possible. »

En plus de cela, bouger votre corps de petites manières – comme marcher, aller au gymnase, nager ou même faire du yoga dans votre salon – peut être très bénéfique.

« L’exercice physique libère des hormones du bien-être qui stimulent naturellement l’humeur », explique le Dr Touroni.

« Le corps gère également mieux l’hormone du stress, le cortisol », qui peut être augmentée pendant les mois d’hiver.

La luminothérapie peut être utilisée pour lutter contre le TAS, mais vous devez vous concentrer sur l’utilisation de la lumière du jour et sortir dehors quand vous le pouvez (Photo : ./Collection Mix : Sub)

Commencer votre journée, même s’il fait sombre, par une méditation de pleine conscience est une autre technique qui, selon le Dr Touroni, peut « vous aider à avoir une meilleure idée de l’état émotionnel dans lequel vous vous trouvez ce jour-là, afin que vous puissiez planifier votre journée de manière à est sensible à cela.

Si vous êtes une personne sujette à l’instabilité émotionnelle et à la dépression pendant les mois autres que l’hiver, vous pouvez également envisager une thérapie, des conseils ou des médicaments pour vous aider. Selon le Dr Touroni, parler à quelqu’un de ce qui se passe peut « remettre en cause les schémas de pensée négatifs qui peuvent exacerber les symptômes et élaborer un plan sur mesure », qui vous aidera avant l’hiver et le TAS.

Zaman préconise une approche de « thérapie cognitivo-comportementale (TCC) », qui cherche à remettre en question votre processus de réflexion à propos de cette période de l’année. Il explorerait si les schémas de pensées négatives autour de l’hiver, du froid et de l’obscurité vous faisaient vous sentir pire, et si la substitution de pensées plus positives pourrait aider vos symptômes.

Il ajoute: « Il existe également des preuves que de faibles niveaux de vitamine D peuvent faire baisser l’humeur des gens pendant l’hiver, il vaut donc la peine de faire vérifier cela par votre médecin généraliste. »

Certaines personnes utilisent la « luminothérapie » comme moyen de lutter contre le TAS – vous pouvez acheter des lampes solaires qui remplissent la pièce de lumière lorsque votre réveil matin sonne afin que vous n’ayez pas à vous réveiller dans le noir. Comme les deux professionnels de la santé l’ont mentionné, cependant, il est préférable de sortir à l’extérieur lorsque cela est possible.

Que nous ayons reçu ou non un diagnostic de TAS, nous devons tous nous assurer de prendre soin de nous et de gérer notre stress. Non seulement cela rendra vos perspectives moins négatives, mais cela combattra également les effets néfastes de la dépression saisonnière si vous présentez des symptômes.

Si vous souffrez de TAS, il existe de nombreuses façons de minimiser ses effets, comme suggéré ci-dessus.

L’essentiel est de ne pas paniquer et de faire de votre mieux pour votre bien-être mental et physique. La saison se terminera – espérons-le avec votre mauvaise humeur.

Pour discuter de la santé mentale dans un espace ouvert et sans jugement, rejoignez notre groupe Facebook Mentally Yours.

Suivez-nous sur Twitter à @MentallyYrs.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



PLUS : Faire la grasse matinée le week-end pourrait réduire votre risque de dépression, suggère une étude



PLUS : Les leçons de santé mentale que nous avons prises du confinement



PLUS : Les champignons magiques pourraient « restructurer rapidement » le cerveau pour vaincre la dépression

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();