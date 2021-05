Dépressions pandémiques: la formalisation des emplois prend un coup dur

Dans le cas d’ESIC également, l’ajout net à la base d’abonnés est bien inférieur à ce que le nombre de nouveaux abonnés indique lorsque les travailleurs prennent leur retraite ou perdent leur emploi ou que les unités ferment.

Si la formalisation de l’emploi – des emplois bénéficiant d’une couverture sociale essentielle – s’est accélérée pendant quelques années jusqu’en 2020-2021, le processus a depuis été durement touché en raison de la pandémie.

Les nouvelles inscriptions dans le cadre des deux principales organisations de sécurité sociale – l’EPFO et l’ESIC – ont chuté de près d’un quart en un an en 2020-2021, selon les données officielles. Il est clair que non seulement la création d’emplois, mais même la formalisation, qui a été encouragée par le gouvernement Narendra Modi avec un coût fiscal important, a souffert alors que la pandémie ravageait l’économie.

Bien sûr, une saturation progressive du processus de formalisation due à la volonté ciblée de ces dernières années peut être en partie une raison de la baisse du nombre de nouveaux abonnés, mais l’effet de la pandémie et du ralentissement économique ne peut être écarté.

Le nombre de nouveaux adhérents ayant adhéré au régime de retraite géré par la Caisse de prévoyance des salariés (EPFO) a diminué de 22,56% en 2020-2021; quant à la Société d’assurance publique des salariés (ESIC), la baisse est de 24% (cf. graphique). Dans le cas de l’EPFO, il y a eu une baisse de 21% des nouveaux abonnements même en 2019-20.

Alors que la cotisation EPF est obligatoire pour les travailleurs gagnant jusqu’à 15 000 roupies par mois dans des établissements de plus de 20 salariés, les prestations ESIC sont disponibles pour les salariés à faible revenu dans des établissements industriels et commerciaux spécifiés employant plus de 10 salariés; L’ESIC est chargé de fournir une couverture d’assurance et des soins médicaux gratuits à ceux qui gagnent un salaire mensuel allant jusqu’à Rs 21 000.

Selon le CMIE, la perte cumulée d’emplois salariés depuis le déclenchement de la pandémie était de 12,6 millions au dernier décompte. En 2019-2020, il y avait 85,9 millions d’emplois salariés; en avril 2021, ils n’étaient que 73,3 millions.

Selon les données publiées mardi par l’Office national de la statistique (NSO), le total «nombre d’employés nouvellement inscrits et cotisant au cours du mois» en 2020-2021 dans le cadre du programme ESI était le plus bas en trois ans à 1,15 crore, en baisse de 1,49 crore en 2018-19 et 1,51 crore en 2019-20.

Bien sûr, l’ajout cumulatif net de la masse salariale à la base d’abonnés de l’EPFO est resté statique à 77,08 lakh en 2020-2021 (l’EPFO arrive au nombre net après avoir déduit le total des abonnés qui sont sortis de la somme des nouveaux abonnés et de ceux qui sont partis plus tôt mais rejoint au cours de l’année).

Les dernières données, provisoires et susceptibles d’évoluer, ont montré que près de 98 lakh sont sortis de l’EPFO en 2020-2021 contre environ 110 lakh l’année précédente. Mais le nombre d’abonnés qui sont sortis plus tôt mais qui sont revenus était plus élevé d’environ 11 lakh en 2020-2021 par rapport à 2019-20.

Dans le cas d’ESIC également, l’ajout net à la base d’abonnés est bien inférieur à ce que le nombre de nouveaux abonnés indique lorsque les travailleurs prennent leur retraite ou perdent leur emploi ou que les unités ferment.

Depuis avril 2018, le ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MosPI) publie les statistiques liées à l’emploi dans le secteur formel couvrant la période de septembre 2017 et au-delà, en utilisant des informations sur le nombre d’abonnés qui ont souscrit aux grands programmes, dont l’EPFO et Schéma ESI.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.