DÉPTS FIXES Découvert de découvert FD & FD : lequel utiliser quand

Vous pouvez souvent vous retrouver dans une situation où vous avez un besoin de fonds temporaire, mais vous ne voulez pas contracter un prêt pour y faire face. Si vous avez également de l’argent investi dans un dépôt à terme (FD), vous pourriez envisager d’augmenter le montant requis car il offre généralement un taux d’intérêt inférieur à celui d’un prêt personnel ou commercial. Une façon serait de liquider ce FD pour répondre à vos besoins de liquidités, mais comme l’exigence est temporaire, vous ne voudrez peut-être pas sacrifier le taux bloqué et risquer votre plan FD. Alors, que pouvez-vous faire d’autre?

Les Sweep-in FD et les découverts FD sont deux de ces produits qui peuvent vous permettre une liquidité immédiate sans sacrifier votre plan FD. Cependant, les deux produits ont leurs avantages et leurs inconvénients, et les connaître peut vous aider à faire le bon choix.

FD de balayage

Vous pouvez souvent obtenir des fonds excédentaires dans votre épargne ou vos comptes courants qui offrent généralement des rendements d’intérêt nuls ou faibles sur votre fonds parqué. Pour obtenir un taux d’intérêt plus élevé, vous pouvez opter pour une option FD de balayage dans votre compte bancaire. Dans le cadre de cette option, vous devez donner une instruction permanente à votre banque selon laquelle chaque fois que le solde de votre compte dépasse le seuil stipulé, ces fonds excédentaires seront automatiquement convertis en un FD.

L’intérêt sur un tel FD dépend de la période d’investissement mais est généralement supérieur au taux d’intérêt du compte d’épargne. La durée des mandats de FD à balayage va d’un an à cinq ans. Chaque fois que vous retirez de l’argent plus que le solde de votre compte d’épargne/courant, un tel montant déficitaire est balayé de votre FD de transfert vers votre compte d’épargne/courant sans perturber l’intégralité du FD.

Découverts FD

La banque permet à cette facilité de créer un découvert contre un FD en le gardant comme un privilège. Les banques autorisent généralement les découverts jusqu’à 90 % de la valeur FD. Les intérêts sur les découverts FD varient de 1 % à 2 % au-dessus du taux FD sous-jacent. Par exemple, supposons que le taux d’intérêt FD est de 6% pa. Dans ce cas, la banque peut facturer environ 7% à 8% d’intérêt sur la facilité OD. Les intérêts sur un découvert FD sont calculés quotidiennement. Si vous utilisez les fonds de la facilité OD pendant 10 jours, les banques ne vous factureront des intérêts que pendant 10 jours et vous continuerez à percevoir des intérêts au même taux sur l’intégralité de votre montant FD.

Lequel est le plus avantageux ?

Dans un découvert FD, vous devez payer des intérêts excédentaires d’environ 1% à 2% au-dessus des intérêts FD. D’un autre côté, dans un FD de balayage, vous devez renoncer aux intérêts sur le montant utilisé, qui sont équivalents aux intérêts applicables sur le FD pour cette durée, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de payer d’intérêts supplémentaires. Plus tard, vous pouvez déposer à nouveau le montant et obtenir les intérêts sacrifiés en restant investi pendant la durée souhaitée. Les découverts FD sont avantageux pour les investisseurs qui cherchent à faire un investissement forfaitaire à une offre de taux d’intérêt attrayante. Les Sweep-in FD sont bénéfiques pour les investisseurs qui obtiennent souvent une grande quantité de fonds pendant une brève période.

Les découverts contre les FD vous permettent de répondre à tout besoin de liquidité temporaire sans perturber le corpus FD. D’un autre côté, les FD à balayage vous encouragent à parquer plus de fonds sur le compte bancaire afin que vous puissiez en tirer un meilleur rendement. En bref, les FD de balayage encouragent de nouvelles économies, tandis que les découverts contre les FD préservent votre épargne existante.

Lequel devriez-vous aller?

Les découverts contre les FD sont des produits simples qui sont faciles à comprendre par la plupart des investisseurs. L’utilisateur doit juste se concentrer sur le retour du montant utilisé le plus tôt possible pour économiser les intérêts. D’un autre côté, les FD de balayage peuvent être un peu compliquées à comprendre. La dalle d’intérêt sur les FD à balayage peut varier avec un changement des taux directeurs par la Reserve Bank of India. Il se peut également que vous ayez du mal à comprendre comment les intérêts sont calculés sur votre FD de balayage lorsque vous retirez et déposez de l’argent plusieurs fois.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

