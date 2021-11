DEPUIS 2008, LA POLITIQUE MONÉTAIRE A COTÉ AUX ÉPARGNANTS AMÉRICAINS ENVIRON 4 000 MILLIARDS DE DOLLARS

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Avec une inflation dépassant les 6 % et des taux d’intérêt sur l’épargne proches de zéro, la Réserve fédérale offre un rendement réel négatif de 6 % (corrigé de l’inflation) sur des milliards de dollars d’épargne. Il s’agit effectivement d’exproprier les pépins des épargnants américains à raison de 6 % par an. Cependant, ce n’est pas seulement un problème en 2021, mais un problème de politique monétaire persistant et de longue date. La Fed délivre des rendements réels négatifs sur l’épargne depuis plus d’une décennie. Il devrait discuter avec le législateur de ce qu’il pense de ce résultat et de ses impacts sur les épargnants.

Les effets des actions monétaires de la banque centrale envahissent la société et transfèrent la richesse entre divers groupes de personnes, une action politique. Les politiques monétaires peuvent provoquer des inflations des prix à la consommation comme nous en avons actuellement, et des inflations des prix des actifs, comme celles que nous avons pour les actions, les obligations, les maisons et les crypto-monnaies. Ils peuvent nourrir des bulles, qui se transforment en bustes. Ils peuvent, par des rendements réels négatifs, pousser les épargnants vers les actions, les obligations de pacotille, les maisons et les crypto-monnaies, gonflant encore temporairement les prix tout en augmentant considérablement le risque. Ils peuvent retirer de l’argent aux épargnants conservateurs pour subventionner les spéculateurs à effet de levier, encourageant ainsi la spéculation. Ils peuvent transférer la richesse du peuple au gouvernement par l’impôt sur l’inflation. Ils peuvent punir l’épargne, la prudence et l’autonomie.

L’épargne est essentielle au progrès économique à long terme ainsi qu’au bien-être et à la responsabilité financiers personnels et familiaux. Cependant, les politiques de la Réserve fédérale, et celles du gouvernement en général, ont subventionné et accentué l’expansion de la dette, et semblent malheureusement avoir oublié l’épargne. Les théoriciens originaux du mouvement d’épargne et de crédit, à leur honneur, étaient clairs que d’abord, vous aviez des « épargne » pour rendre possible les « prêts ». Notre politique déséquilibrée actuelle pourrait être décrite, au lieu de « l’épargne et les prêts », comme des « prêts et prêts ».

Dans l’immédiat, le Congrès devrait exiger de la Réserve fédérale qu’elle fournisse une analyse formelle de l’impact sur les épargnants dans le cadre de ses rapports Humphrey-Hawkins sur la politique et les objectifs monétaires. Cette analyse d’impact sur les épargnants doit quantifier, discuter et projeter pour l’avenir les effets des politiques de la Fed sur l’épargne et les épargnants, afin que ces effets puissent être explicitement et équitablement pris en compte avec les autres facteurs pertinents. Les questions critiques sont les suivantes : quel impact la politique monétaire de la Fed a-t-elle sur les épargnants ? Qui est affecté? Comment les plans de politique monétaire de la Fed affecteront-ils l’épargne et les épargnants à l’avenir ?

L’inflation des prix à la consommation d’une année sur l’autre en octobre 2021 s’établit, comme nous le savons douloureusement, à 6,2 %. Pour les dix mois de 2021 depuis le début de l’année, le rythme est encore pire que cela – un taux d’inflation annualisé de 7,5%.

Face à cette inflation, quels sont les rendements des épargnants de toutes sortes, mais notamment des retraités et des épargnants de moyens modestes, qui récoltent sur leur épargne ? En gros rien. Selon le rapport national du 18 octobre 2021 sur les taux d’intérêt de la Federal Deposit Insurance Corporation, le taux d’intérêt moyen national sur un compte d’épargne était de 0,06 %. Sur les comptes de dépôt du marché monétaire, il était de 0,08 % ; sur les certificats de dépôt à trois mois, 0,06 % ; sur les CD de six mois, 0,09 % ; sur les bons du Trésor à six mois, 0,05 % ; et si vous avez engagé votre argent sur cinq ans, un taux de CD majestueux de 0,27 pour cent.

J’estime, comme le montre le tableau ci-dessous, que la politique monétaire depuis 2008 a coûté aux épargnants américains environ 4 000 milliards de dollars. Le tableau suppose que les épargnants peuvent investir dans des bons du Trésor à six mois, puis soustrait de leur taux d’intérêt moyen le taux d’inflation correspondant, donnant le taux d’intérêt réel aux épargnants. C’est en moyenne assez négatif pour ces années. Je calcule le montant de l’épargne effectivement expropriée par des taux réels négatifs. Ensuite, je compare les taux d’intérêt réels réels à une estimation du taux d’intérêt réel normal pour chaque année, sur la base de la moyenne sur cinquante ans des taux réels de 1958 à 2007. Cela nous donne l’écart que la Réserve fédérale a créé entre les taux réels réels au cours des années depuis 2008 et ce qui aurait été des taux historiquement normaux. Cet écart est multiplié par l’épargne des ménages, ce qui nous montre arithmétiquement l’écart total en dollars.

Pour répéter la réponse : un coup de 4 000 milliards de dollars aux épargnants.

La Réserve fédérale, par le biais d’une analyse d’impact régulière sur les épargnants, devrait avoir des discussions approfondies avec le Congrès sur la façon dont sa politique monétaire affecte l’épargne, quels sont les rendements réels qui en résultent pour les épargnants, qui sont les gagnants et les perdants qui en résultent, quelles sont les alternatives et comment son les plans auront un impact sur les épargnants à l’avenir.

