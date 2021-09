Depuis la première transplantation pulmonaire en Inde, qu’est-ce qui a changé en une décennie ?

Toutes les avancées médicales et chirurgicales ont conduit à un rétablissement meilleur, plus rapide et plus rapide pour les patients qui reçoivent des transplantations pulmonaires

“La transplantation pulmonaire est le traitement définitif de la maladie pulmonaire en phase terminale, mais il a fallu plusieurs décennies d’études expérimentales et de tentatives cliniques pour atteindre ce succès.” A déclaré le Dr Jnanesh Thacker, directeur du programme et de la chirurgie – Dispositifs de transplantation cardiaque, pulmonaire, cardiaque et pulmonaire et d’assistance, Yashoda Hospitals Hyderabad.

Jayshree Mehta, une femme au foyer de 41 ans de Vile Parle, Mumbai, a été le premier Indien à obtenir la première transplantation pulmonaire en Inde le 11 juillet 2012, et cette chirurgie a été effectuée par le Dr Jnanesh Thacker, également connu sous le nom de pionnier de la transplantation pulmonaire. en Inde. Cet événement a servi de catalyseur pour commencer le développement de programmes de transplantation pulmonaire dans le pays. À l’époque, le principal défi était qu’il y avait très peu de dons d’organes. À Mumbai en 2008, il n’y a eu que 31 dons au cours des 15 années précédentes, alors qu’au Tamilnadu, il y a eu 496 dons au cours des 5 dernières années, soit 16 fois plus qu’à Mumbai et dans tout autre État indien.

En 2008, le British Medical Journal a publié une chronique caricaturale dans laquelle un médecin, tout en conseillant un patient, a déclaré : « Vous avez besoin d’une greffe de rein ? Allez à Madras, c’est le marché du rein du monde’. Et c’est ainsi qu’a commencé une indignation parmi les hauts fonctionnaires du gouvernement du Tamilnadu. Lors d’une conférence de 3 jours avec tous les administrateurs de soins de santé et les décideurs pour les greffes, le gouvernement a abordé le besoin d’un solide programme de greffe de cadavres. En outre, le gouvernement du Tamilnadu a émis 8 décrets gouvernementaux (GO) pour renforcer ce programme. En raison de la répartition transparente et équitable des organes, l’État a réussi à augmenter le nombre de greffes.

Qu’est-ce qui a changé pour les transplantations pulmonaires au cours de la dernière décennie ?

Progrès médical

Plusieurs progrès ont été réalisés pour faire de la transplantation pulmonaire une opération sûre pour les patients atteints d’une maladie pulmonaire en phase terminale. Des interventions médicales avec une amélioration progressive des médicaments anti-rejet ont permis aux médecins et aux chirurgiens d’assurer une récupération post-opératoire sans complication. Une meilleure technologie de surveillance des soins intensifs, telle que le moniteur de débit cardiaque qui mesure la quantité de sang pompée par le cœur ; L’oxymètre de pouls aide à avoir de meilleures méthodes pour mesurer les implants d’oxygène ; machines avancées de gaz du sang pour mesurer l’oxygène, le dioxyde de carbone, l’acide et l’alcalinité du sang.

Progrès chirurgicaux

Des progrès non seulement médicaux mais chirurgicaux ont eu lieu au cours de la dernière décennie, par exemple l’introduction de la membrane d’oxygénation extra corporelle (poumon artificiel). Il aide à maintenir l’oxygénation lorsque les poumons transplantés se remettent d’une blessure ou lorsque la respiration du patient s’effondre (c’est-à-dire insuffisance pulmonaire).

Les hôpitaux ont accès à de meilleures solutions de conservation pour préserver le poumon donné avec une nouvelle solution appelée Perfedex (une solution à base de Dextran, une substance qui a une pression osmotique plus élevée, c’est-à-dire une solution à concentration plus élevée).

Progrès technologique

Il y a eu une amélioration de la qualité des sutures comme le polypropylène qui peuvent rester inertes sans provoquer de réaction dans le corps pendant une durée de 100 ans. Grâce aux progrès des techniques chirurgicales, les chirurgiens sont en mesure d’adapter le poumon à la taille de la cavité thoracique. Par conséquent, cela a conduit à l’utilisation d’une agrafeuse en titane en trois rangées de profondeur variable pour une meilleure préservation de l’apport sanguin aux bords coupés des poumons. Les progrès récents de la transplantation pulmonaire double ont montré une amélioration de la survie à 5 ans, car avant la dernière décennie, vers le début des années 2000, les chirurgiens ne remplaçaient que les poumons simples pour les maladies fibrotiques. Mais aujourd’hui, les patients transplantés pulmonaires doubles sont capables de survivre au-delà de 5 ans avec une grande facilité.

Progression du taux de récupération

Le taux de guérison est accéléré par de meilleures techniques chirurgicales et de meilleurs soins postopératoires, qui ne prévalent que dans la décennie actuelle. Toutes les avancées médicales et chirurgicales ont conduit à un rétablissement meilleur, plus rapide et plus rapide pour les patients qui reçoivent des transplantations pulmonaires.

Survie sans greffe pulmonaire

Le Dr Jnanesh Thacker explique : « La plupart des patients qui viennent me voir me demandent s’ils peuvent être traités médicalement au lieu d’avoir une transplantation pulmonaire. Le fait est que ces patients atteints d’une maladie pulmonaire en phase terminale n’ont que 10 % de chances d’être en vie pendant 1 an, contre 10 % de chances d’être en vie pendant 20 ans avec une opération de transplantation pulmonaire.

Émergence de l’ambulance aérienne pour les transplantations pulmonaires

À l’ère du COVID, les projecteurs se sont tournés vers le besoin urgent de transplantations pulmonaires et d’ECMO, c’est-à-dire d’oxygénation extracorporelle par membrane (poumon artificiel). Il existe quelques programmes de transplantation pulmonaire dans le pays, qui se limitent principalement au Maharashtra, au Tamilnadu et au Telangana. Par conséquent, des patients de différentes zones géographiques en Inde sont transportés par avion et transportés vers ces centres de transplantation pulmonaire. De même, les organes doivent également être transférés de différents endroits vers ces centres pour des transplantations pulmonaires réussies. Ce fardeau a augmenté et le besoin du moment est d’avoir des avions et des hélicoptères affrétés pour de telles urgences de transplantation.

Qu’est-ce qui doit changer pour effectuer plus de transplantations pulmonaires à l’avenir ?

Le domaine de la transplantation pulmonaire a fait plusieurs avancées significatives au cours des 9 dernières années, depuis la première transplantation pulmonaire en Inde sur un patient indien en 2012. Malgré ces avancées, le taux de morbidité et de mortalité continue de rester élevé pour les poumons par rapport aux autres greffes d’organes solides. Les défis liés à la pénurie de donneurs continuent de prévaloir et doivent être prioritaires, ce qui nécessite une éducation des personnes pour accepter le don d’organes comme norme, et cela peut se faire en sensibilisant les citoyens de la nation en permettant la vie d’organes au-delà de la mort. Des programmes de sensibilisation aux organes doivent être introduits dans les communautés, les institutions religieuses, les écoles, les collèges et toutes les associations de laïcs et de savants. De tels changements au sein de notre société auront un impact significatif sur l’évolution du domaine de la transplantation pulmonaire à l’ère post-Covid.

(L’auteur est directeur du programme et de la chirurgie – Dispositifs de transplantation cardiaque, pulmonaire, cardiaque et pulmonaire et d’assistance, Hôpitaux Yashoda, Hyderabad. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

