Depuis le bureau de l’éditeur : Android 12 est-il terminé ou non ?

Android 12 – ou « Snow Cone » si vous préférez – a été officiellement lancé le 4 octobre. Mais bonne chance pour trouver une mise à jour officielle sur tous les téléphones existants, en dehors des versions bêta publiques pour les appareils Samsung et OnePlus. Au lieu de cela, l’annonce officielle de Google concernant la sortie d’Android 12 dans le projet Android Open Source (AOSP) indique :

Gardez un œil sur l’arrivée d’Android 12 sur un appareil près de chez vous, à commencer par Pixel dans les prochaines semaines, et sur les appareils Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi plus tard cette année.

Il est très inhabituel que la sortie open source d’une nouvelle version d’Android ne soit pas accompagnée de mises à jour officielles pour les téléphones de Google. Même avant la série Pixel, les téléphones Nexus étaient garantis des mises à jour dès le premier jour lorsqu’une nouvelle version était abandonnée. Alors que se passe-t-il ici ? Android 12 est-il vraiment terminé et prêt à fonctionner, ou Google en tire-t-il un rapide ?

Les bits Android sont terminés, mais pas les bits Pixel.

Pour répondre à cela, nous devons désélectionner les bits Android d’Android 12 des bits Pixel. Et il est clair que les bits Pixel ne sont pas encore tout à fait terminés. Google a déclaré qu’il « mettait la touche finale à une version spéciale avec des expériences exclusives à Pixel et Pixel-first sur Android 12 ». Mais ce sont des fonctionnalités Pixel. Il n’est donc pas nécessaire de retarder la suppression du code open source et donc le travail des autres fabricants sur leurs mises à jour Android 12 simplement parce que les fonctionnalités spécifiques à Google nécessitent plus de temps au four. Les meilleurs téléphones Android d’autres marques n’ont pas besoin d’attendre la fin du code Pixel de Google.

Soit dit en passant, ces fonctionnalités spécifiques à Google incluent apparemment la plupart sinon la totalité de Material You, le nouveau langage de conception de l’entreprise. Des sources de deux principaux partenaires Android ont déclaré à Android Central que Material You ne faisait pas partie de la version actuelle de l’AOSP, avec une future version – Android 12.1, peut-être – susceptible de donner aux fabricants l’accès aux fonctionnalités de changement de couleur dynamique des téléphones Pixel. C’est probablement pourquoi Samsung a construit sa version de la couleur dynamique dans le One UI 4 Beta 2 récemment lancé.

Bien que cela ne soit pas encore explicitement confirmé, je parie que les téléphones de Google seront toujours les premiers avec les mises à jour « officielles » d’Android 12. Les versions bêta actuelles d’Android 12 de Samsung et OnePlus sont assez loin d’être définitives à l’heure actuelle, avec des fonctionnalités incomplètes et de nombreux bugs dans les versions les plus récentes. Ceux-ci ne seront pas du tout stables d’ici la fin du mois, alors que nous nous attendons à ce que les Pixels existants reçoivent une mise à jour vers Android 12 aux côtés de la nouvelle série Pixel 6.

Toutes les nouvelles versions d’Android ne sont pas égales.

Toutes les nouvelles versions d’Android ne sont pas égales. Certains changent plus que d’autres, et certains ont un chemin plus facile à libérer. Par exemple, Android 10 et Android 11 ont été réalisés en août 2019 et 2020, respectivement, comme en témoignent leurs versions bêta finales très stables et leurs lancements publics antérieurs. Mais Android 12 est un grand changement.

En plus des nouvelles API et fonctionnalités que nous nous attendons à voir avec chaque nouvelle version du système d’exploitation, Google est un singe avec l’interface utilisateur du système – l’aspect et la convivialité de base d’Android – d’une manière qui n’a pas eu la dernière refonte significative d’Android en 2014. Android Les versions bêta de 12 ont été plus approximatives, au point que même la version publique actuelle de la « version candidate » pour les téléphones Pixel présente des fonctionnalités et des bugs manquants notables, ainsi qu’une section « problèmes connus » dans ses notes de version.

Le résultat de tout cela est que Android 12 est officiellement lancé, sauf pas vraiment. Vous pouvez télécharger le code open source et le compiler, mais ce n’est pas la même chose que les mises à jour en direct déployées pour les consommateurs. Pour les passionnés, c’est une situation insatisfaisante, même si je pense que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir quelles « fonctionnalités Pixel-first et Pixel exclusives » Google a concocté. Ceux-ci devraient faire leurs débuts aux côtés du Pixel 6 le 19 octobre.

En ce qui concerne les mises à jour d’Android 12 sur les téléphones non-Pixel, nous devrions probablement tempérer nos attentes. Compte tenu des éléments essentiels de Material You qui n’ont pas encore été distribués aux fabricants, il est peu probable que l’un des gros téléphones recevant des mises à jour Android 12 en 2021 reçoive la même refonte de conception que celle des appareils Pixel. (Compte tenu de la place prépondérante de Material You dans les publicités Pixel 6 actuelles, il n’est peut-être pas surprenant de voir Google s’abstenir d’autoriser d’autres marques à l’utiliser.) Au lieu de cela, attendez-vous à voir les fabricants suivre l’exemple de Samsung avec leurs propres fonctionnalités de changement de couleur.

Du point de vue du design, Android est un gros navire à diriger.

Comme pour Material Design en 2014, le nouveau langage de conception mettra du temps à se propager dans l’écosystème Android. Android est un gros navire à piloter, et la conception de logiciels est un domaine où, bien que Google exerce plus de contrôle qu’auparavant, les fabricants ont encore beaucoup de latitude.

Donc Android 12 est techniquement terminé, et le code est disponible en téléchargement. Mais pour l’expérience client finale d’Android 12, nous nous tournerons vers l’événement Pixel d’automne de Google dans un peu plus d’une semaine.

