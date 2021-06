“Depuis que je vous ai quitté”: l’odyssée inspirée du salon des Avalanches

Peu d’albums fonctionnent comme une entité comme les Avalanches Depuis que je t’ai quitté fait, et peu font que l’immersion totale semble si facile. Il coule – les parties s’abandonnent au tout d’une manière qui semble inévitable, mais de plus, l’album évoque une ruée incessante même s’il est parsemé de pauses et d’arrêts et de retournements soudains. Ce n’est pas imparable comme la techno ou le rock peuvent se sentir – il n’arrête jamais d’explorer de nouveaux terrains ou de trouver des joyaux en inspectant les fissures. C’est un classique confortable, et la raison semble évidente maintenant : Since I Left You est, au fond, un album lounge.

« Lounge » s’applique à Since I Left You à la fois en termes de bords doux et de grooves flexibles de l’album et de l’abondante gamme de matériel source utilisé pour les fabriquer. Ces éléments constitutifs sont venus de partout, de toute évidence sur des enregistrements de Madone (son groove « Holiday » ancre « Stay Another Season » des Avalanches ») et Kid Creole and the Coconuts (un extrait de « Stool Pigeon » apparaît et secoue « Close to You »). Mais la majeure partie des échantillons – quelque 900 au total, selon la plupart des témoignages – provenait de disques MOR de magasins à un dollar australiens, le genre qui était abondant à la fin des années 90, lorsque le marché du vinyle était au plus bas. Les douces cordes à scier et les murmures de club de souper qui ont parfumé une grande partie de Since I Left You ont une saveur distincte de poubelle, mais ils ont également recoupé un développement beaucoup plus récent.

Surtout avec le recul, il est plus facile d’entendre Since I Left You comme une version hors du commun du chic global sophistiqué qui a émergé dans les cercles du rock à la fin des années 90 – pensez à Stereolab, Pizzicato Five, Serge Gainsbourg, et les rééditions de Tropicalia. Cela comprenait également le même type de disques de salon mis au rebut que les Avalanches utilisaient en vrac, qui, au milieu des années 90, ont reçu un nouvel éclat sous-culturel grâce à deux volumes de Incredably Strange Music de RE/Search Books, qui présentaient des interviews de collectionneurs de disques sur leurs trouvailles précieuses, y compris de nombreuses « exotiques » kitsch qui ont ensuite été reconditionnées par Capitol Records pour une série à succès de longue date intitulée Ultra-Lounge.

Pourtant, depuis que je suis parti, vous vous êtes trop occupé pour vous adapter trop parfaitement à ce créneau – en particulier à la suite des fantasias somnolents de poufs d’Air, Alpha ou Kruder & Dorfmeister. Les Avalanches ne faisaient pas que de la musique de célibataire de l’ère spatiale – les humeurs qu’ils recherchaient étaient à la fois plus franchement euphoriques et compliquées de tendresse. Du moins, c’est ce qu’ils ont réalisé. Depuis que je t’ai quitté, ces cordes et ces murmures de club de souper sont des objets de fascination, des miroirs de styles de divertissement légers depuis longtemps disparus; Considérez-les comme le doux dessous de la bibliothèque d’échantillonnage hip-hop traditionnelle.

Si James Brown et les grooves P-Funk évoquaient l’expérience urbaine, la réutilisation des bonnes affaires des Avalanches évoquait une expérience particulièrement suburbaine. La façon dont les Avalanches recoupent les déclarations orales et les extraits en une agréable non-logique ajoute à l’état de rêve confus de l’album. Les détails défilent comme des panneaux d’affichage et des panneaux de signalisation. Baissez la tête, laissez-la irradier la pièce, vaquez à vos occupations, puis levez les yeux, et il y a de fortes chances que beaucoup plus de temps se soit écoulé que vous ne le pensiez. Ecoute facile, en effet.

Sur “Frontier Psychiatrist”, le dialogue d’ouverture du drame radiophonique s’ouvre sur une série d’effets, d’orchestrations et de discours trouvés qui fonctionnent comme une mise à jour entraînante sur le plus ancien vaudeville. Les bloops bas de gamme qui roulent le long de “Radio” et les cris de gee-whillikers qui le relient et “Two Hearts in 3/4 Time” évoquent des images trafiquées de Disneyland des années 1950.

Au début, le scuttlebutt américain sur les Avalanches incluait une discussion sur un spectacle en direct axé sur le groupe – bien qu’à l’automne 2001, les apparitions américaines du groupe se limitaient à des sets de DJ aussi kaléidoscopiques que leur album. Cela aussi était conforme à une scène de club où les DJ commençaient à privilégier les chansons rapides et sales aux perspectives infinies de la trance et de la house progressive.

Mais il y a quelque chose de bien plus vaste à propos de Since I Left You que le soulèvement océanique possédant les étages de DJ de la salle principale de l’époque. Il se joue comme une soirée, commençant par la promesse « Bienvenue au paradis » et se terminant par la mélancolie (« Je ne peux pas t’avoir / Depuis le jour où je t’ai quitté »). Mais vivez avec cela assez longtemps et cet arc peut ressembler à la vie elle-même.

Michaelangelo Matos est l’auteur de Can’t Slow Down: How 1984 Became Pop’s Blockbuster Year (Hachette). Il vit à St. Paul, Minnesota.