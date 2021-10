Depuis que l’UE répare enfin l’USB-C, le reste du monde peut se détendre

L’Union européenne prévoit de faire des connecteurs USB-C le port de charge standard pour tous les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques. Sa proposition entrerait en vigueur en 2024, en supposant que le Parlement européen l’approuve ; à ce stade, les fabricants devraient alors adopter l’USB-C pour vendre leurs produits sur le marché européen de 30 pays.

Les experts disent que cette décision pourrait avoir un impact immédiat sur le marché mondial, que d’autres pays emboîtent le pas et imposent ou non une norme USB-C. Si tout se passe comme prévu, les fabricants développeront des produits pour les marchés internationaux qui suivent les directives de l’UE. Avec le temps, disent-ils, la décision aidera à éliminer les déchets électroniques et s’avérera « considérablement plus pratique pour les consommateurs ».

“Les chargeurs alimentent tous nos appareils électroniques les plus essentiels. Avec de plus en plus d’appareils, on vend de plus en plus de chargeurs qui ne sont ni interchangeables ni nécessaires. Nous y mettons fin”, a déclaré Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. la semaine.

Cette décision permettrait aux consommateurs de décider s’ils souhaitent acheter de nouveaux appareils avec ou sans chargeur, ce qui signifie que vous pourrez profiter de l’achat des meilleurs câbles USB-C.

C’est le moment logique de faire ce changement

Source : Android Central

Apple a fait valoir que faire de l’USB-C la norme nuirait à l’innovation.

Dans une déclaration à la presse, Apple a déclaré qu’il “resterait préoccupé par le fait qu’une réglementation stricte imposant un seul type de connecteur étouffe l’innovation plutôt que de l’encourager, ce qui à son tour nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde”.

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, affirme que ce n’est pas le cas.

“Absolument pas. Apple est le seul à ne pas l’avoir aussi naturellement, alors ils diraient cela. Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un crée un nouveau connecteur de sitôt”, dit-il.

“Absolument pas. Apple est le seul à ne pas l’avoir aussi naturellement, alors ils diraient cela. Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un crée un nouveau connecteur de sitôt”, déclare Anshel Sag.

Le changement affecterait considérablement Apple, qui utilise actuellement son port de charge Lightning propriétaire pour les iPhones. La société utilise le port de charge sur chaque iPhone depuis 2012, mais plusieurs de ses autres appareils utilisent l’USB-C, notamment l’iPad Pro, le MacBook Pro, le MacBook Air et l’iPad Air. À titre de comparaison, presque tous les appareils Android utilisent des ports de charge USB-C.

Sag note que le moment est logiquement venu d’effectuer ce changement. Dans le passé, les consommateurs auraient dû acheter de nouveaux chargeurs pour tout. Désormais, de nombreux produits Apple sont déjà équipés de câbles et de chargeurs USB-C, ce qui simplifie leurs configurations de charge.

“[Consumers] aurait également un éventail beaucoup plus large de choix en ce qui concerne les possibilités de câbles et de chargeurs. Cela signifie des câbles moins chers et de meilleure qualité », dit-il. « La charge standard signifie que tout le monde peut partager les mêmes chargeurs et que les gens ne sont pas laissés sans électricité. »

Sag suggère que les actions de l’Union européenne n’obligeront pas les autres pays à emboîter le pas à moins qu’ils ne le souhaitent, car cette décision “forcera presque tous les fabricants à aller dans cette direction s’ils veulent une part du marché de l’UE”. Et jusqu’à présent, il dit que cela inclut presque tous les fabricants.

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, est d’accord avec Sag et note que la décision finale créera un précédent “qui obligera de toute façon les fabricants à implémenter également des modèles mondiaux”.

“Donc, les autres pays n’ont pas à suivre la voie à moins qu’ils n’aient un plus grand pouvoir d’achat et que cela les affecte énormément”, dit-il.

“Donc, les autres pays n’ont pas à suivre la voie à moins qu’ils n’aient un plus grand pouvoir d’achat et que cela les affecte énormément”, a déclaré Neil Shah.

Shah note également que si Apple peut penser que cela étouffera la concurrence, ce serait le contraire.

« USB Type-C est une norme industrielle très performante et, par conséquent, il favorise une plus grande interopérabilité tout en réduisant les coûts en raison de l’échelle qu’il peut offrir sur des milliards d’appareils vendus chaque année », dit-il.

Tous les accessoires seront disponibles pour les utilisateurs Android, même les exclusivités Apple

Source : Ara Waggoner / Android Central

Sag explique qu’il y a tellement plus d’accessoires disponibles pour les utilisateurs d’Android grâce à l’USB-C.

“Cependant, certains accessoires choisissent d’abord Apple en raison de la taille de l’écosystème et de la simplicité de sa gamme”, explique-t-il.

Shah note que l’USB-C connaît une pénétration de près de 75 à 80 % sur le marché mondial des smartphones.

“Même les périphériques et accessoires pour d’autres appareils IoT ont adopté le type C comme port de facto pour les nouvelles conceptions”, a-t-il déclaré.

Bryan Ma, vice-président de la recherche sur les appareils chez International Data Corporation, explique dans une interview que les connecteurs propriétaires ont aidé les fournisseurs d’appareils à « stabilité de l’écosystème », car les utilisateurs pourraient ne pas vouloir abandonner les accessoires pour lesquels ils ont déjà dépensé de l’argent.

Et c’était le cas dans l’industrie du PC, ajoute-t-il :

« Des fournisseurs comme Dell et Lenovo, par exemple, disposaient de connecteurs propriétaires pour leurs chargeurs d’ordinateurs portables et leurs stations d’accueil. fournisseur car ils fonctionneraient avec leurs accessoires existants. Ces jours-ci, cependant, l’industrie des PC est largement passée à l’USB-C, et pourtant les fournisseurs continuent d’afficher d’énormes gains dans leurs bénéfices trimestriels. “ Bryan Ma, vice-président de la recherche sur les appareils chez IDC.

Mais l’USB n’est que le connecteur ; fonctionnera-t-il avec tous les appareils à tous les niveaux ?

Source : Android Central

Alors que l’USB-C se trouve dans tous les appareils, des ordinateurs portables aux disques durs en passant par les smartphones, tous les chargeurs USB-C n’offriront pas la même vitesse de charge et la même fonction.

L’USB est le connecteur standard de l’industrie qui transmet les données et l’alimentation dans un seul câble. Mais au sein de l’USB, différents ports permettent différentes capacités de charge. Ces variantes incluent le micro USB, le mini USB, le type A et le type C. Le type C, également connu sous le nom d’USB-C, est conçu pour fournir de l’énergie pour charger des appareils tels que des ordinateurs portables et des smartphones.

Tous les ports USB-C ont la même taille et la même forme, mais différentes générations de ports permettent différentes vitesses de données et de charge. Les câbles et les ports USB-C peuvent être étiquetés comme USB 3.2 Gen 1 ou Gen 2, par exemple, et une nouvelle génération signifie généralement qu’il s’agit d’un port plus rapide. Mais une variante de port émergente commence à être vue en 2021, à savoir l’USB 4.

Plus important encore, l’USB-C prend en charge Thunderbolt 3 et 4 (qui émerge récemment), ce qui permet des vitesses de charge plus rapides tout en réduisant la consommation d’énergie. Cela signifie également que vous n’avez besoin que d’un seul câble pour charger et transférer des informations. Il convient également de noter que tous les USB-C ne prennent pas en charge Thunderbolt, mais ce n’est pas grave à cause de l’USB 4.

Ma dit que ce sera un défi de savoir quelle sera l’interface sous-jacente, mais il s’agit davantage de taux de transfert de données que de facturation.

“Pour la charge, il faut s’assurer que la puissance du chargeur est de la puissance appropriée pour l’appareil, avec des appareils plus gros comme les ordinateurs portables, par exemple, nécessitant généralement plus de puissance. De plus, certaines solutions de charge rapide de fournisseurs comme OPPO utilisent leur propre chargeurs propriétaires pour obtenir une charge aussi rapide, même si le connecteur est également USB-C.” Bryan Ma, vice-président de la recherche sur les appareils chez IDC.

Sag est d’accord avec Ma, ajoutant que dans le passé, nous avons vu d’autres versions de la technologie comme Quick Charge de Qualcomm. Selon la Commission, il y a la proposition d’avoir une technologie de charge qui serait compatible avec tous les chargeurs de type C. Cela serait très similaire à la technologie Quick-Charge de Qualcomm, qui a été créée en tant que solution standard et prête à l’emploi pour être adaptable avec USB-C pour charger les téléphones plus rapidement.

Avec Quick Charge, Qualcomm a entrepris de créer une norme de charge rapide que les fabricants de téléphones pourraient exploiter avec peu ou pas d’effort de leur part. Alors que la norme a été l’une des premières à atteindre 18W, elle a plafonné ces dernières années alors que les fabricants déployaient leurs propres solutions allant jusqu’à 65W et 120W (avec le Xiaomi 11T Pro).

“Cependant, les capacités de l’USB 4 utilisant le Type-C continuent de rendre ces choses inutiles avec de nouvelles capacités et fonctionnalités continues”, a déclaré Sag.

La standardisation de l’USB-C réduira-t-elle réellement les déchets électroniques ?

Source : Luke Filipowicz

L’annonce de l’UE signifie également la possibilité de réduire les déchets électroniques en encourageant les consommateurs à utiliser leurs chargeurs existants lors de l’achat de nouveaux appareils. Selon la Commission, plus de 11 000 tonnes de chargeurs sont gaspillées chaque année à cause de problèmes d’incompatibilité.

Shah explique que cet élément du passage à l’USB-C s’avérera bénéfique pour de nombreux fabricants.

« De nombreux fabricants cesseront d’expédier l’adaptateur secteur, qui à lui seul réduira des millions de tonnes de plastiques, réduira les emballages et donc l’empreinte carbone. De plus, avoir un chargeur commun de 75 watts dans votre maison, qui peut charger rapidement des téléphones, des tablettes ou des même votre ordinateur portable réduira encore plus le besoin d’avoir plusieurs chargeurs dans votre maison », dit-il.

Mais bien que Sag pense que ce sera une étape positive dans la réduction des déchets électroniques, cela prendra du temps.

“Initialement, [it won’t help reduce e-waste], mais à long terme, oui, je crois que ce sera le cas. Nous avons besoin de plus de durabilité dans l’ensemble de l’industrie », a-t-il déclaré.