« Depuis que nous avons été vaccinés, je peux voir plus de membres de ma famille et cela me donne la vie »

A onze heures du matin, il reste encore quarante-cinq minutes avant que les proches puissent entrer pour voir les habitants de La Florida, mais certains attendent déjà à la porte. Il y a quelques jours, ce centre du groupe Sanitas, situé dans le quartier madrilène d’Aravaca, a prolongé ses heures de visite mais cela a été trop le temps d’être avec leurs aînés que la pandémie leur a volé et ils ne veulent pas perdre un seul instant. Ceux qui vivent et travaillent ici ont déjà reçu deux doses du vaccin Covid et, bien qu’ils maintiennent toujours les mesures de sécurité établies par les protocoles, tout le monde respire plus calmement.

Ángel García est l’un de ces parents. Il est venu rendre visite à sa mère, qui l’attend assis au soleil sur l’un des bancs du jardin. «Depuis que nous avons été vaccinés, la famille peut venir plus qu’avant. Je peux les voir davantage et c’est ce que la vie me donne, voir mes enfants et mes petites-filles», dit Margarita Herrán lorsqu’elle le voit arriver. Une fois à leur hauteur et, bien que la réglementation n’autorise encore que les câlins dans certaines circonstances, il attrape sa main dans une image très différente de celle qu’ils ont vécue le 10 juin. Ce jour-là, ils se sont rencontrés pour la première fois en personne après trois mois de détention à domicile. La Communauté de Madrid venait de sortir la phase 2 de la désescalade et les résidences rouvraient leurs portes, mais avec beaucoup de prudence. Le contact physique était donc encore totalement interdit.

Le virus a été particulièrement sensibilisé aux maisons de retraite médicalisées, qui se sont inscrites près de 30000 morts de cette cause depuis le début de la crise. C’est pourquoi la vaccination a commencé chez eux et aujourd’hui, deux mois après le début de l’injection des secondes doses, le nombre d’infections qu’ils enregistrent a chuté de 96%. Dans le cas de Sanitas, par exemple, ses centres ont déjà un taux de vaccination d’environ 90% et ne signalent actuellement aucun résultat positif. Cela a permis de reprendre les activités collectives, les sorties et, ce qui est encore plus important, d’augmenter les visites et les contacts familiaux.

«Jusqu’à ce qu’ils commencent à les vacciner, une personne pouvait venir une demi-heure par semaine. Je me relayais avec ma sœur. Maintenant, nous pouvons venir deux par deux pendant une heure et nous avons trois jours d’affectation», dit Ángel. Ce système a récemment démarré après avoir vérifié que l’antidote a généré un taux d’anticorps suffisant. Auparavant, à partir du 1er janvier et jusqu’à la fin du processus de vaccination, les visites étaient à nouveau interrompues.

Margarita vient d’avoir 99 ans et affirme que le vaccin n’a causé aucun effet secondaire. «Ils m’ont vacciné deux fois et je n’avais pas de fièvre ou quoi que ce soit. Mon bras ne me faisait pas mal. De plus, je n’ai même pas remarqué la piqûre», raconte une femme en bonne santé de fer. Déjà dans les pires moments de la crise sanitaire testé positif pour le coronavirus. Cependant, et en dépit d’être une personne à haut risque, il a passé l’infection de manière complètement asymptomatique et son cas a contribué à faire la lumière sur une maladie très cruelle avec les grands-parents.

« Sachant que je suis vacciné je suis plus calme. Nous avons également recommencé à faire des activités et dans la salle à manger, nous pouvons déjà nous asseoir quatre à la fois. Au début, nous avons mangé dans les chambres et plus tard, une à une aux tables », ajoute-t-il alors que le jardin se remplit d’autres résidents accompagnés de leurs proches.« Nous avons déjà récupéré les salles de bingo, d’ergothérapie, de gymnastique de groupe, de barbecues … . « , ajoute Natalia Granados, avec une joie qui se reflète dans ses yeux et dans le sourire que l’on ressent derrière le masque chirurgical. Elle est la directrice de cet établissement de 130 sièges et d’environ 70 employés. Tous ont reçu les deux flacons, indépendamment s’ils avaient passé la maladie, la seule exception étant ceux qui souffrent d’allergies ou de certains problèmes de santé.

La normalité avant l’explosion de la pandémie n’est pas revenue, mais après des mois très difficiles, ces étapes représentent une grande avancée. « Cela a été une année de grande peur et de grande tristesse. Pour porter le jour au jour et pour adapter les sentiments que vous pourriez. Nous avions affaire à quelque chose dont vous ne saviez pas d’où cela allait venir et nous avons fait tout notre possible et plus encore pour protéger les résidents, mais ce n’était pas du tout garanti. Nous avons perdu des gens. Nous avons aussi vécu des moments de grande qualité humaine, avec des gens ils ont tout donné », raconte le réalisateur en faisant le bilan lorsqu’un an du décret d’état d’alerte s’est écoulé.

« Il y a quelques jours, nous avons fait une activité pour évaluer cette fois avec eux et c’était très émouvant. Nous leur avons demandé ce qu’ils avaient ressenti et c’était très agréable quand à la fin ils nous ont dit: ‘Vous nous avez demandé, mais qu’en est-il de vous? « Comment vous êtes-vous senti? » Des émotions ont refait surface pour nous tous « , poursuit-elle avec des yeux vitreux et des remarques que le plus difficile pour elle » a été de ne pas avoir pu être avec la famille « : »Il a été très sacrifié de les voir tristes parce qu’ils ne venaient pas. Mais ils se sont aussi accrochés aux petites choses et nous les avons vus très heureux lorsqu’ils sont allés passer un appel vidéo. « Appels vidéo et messages via l’application mobile de la résidence qui sont devenus une nouvelle façon pour les personnes âgées d’avoir contact avec le vôtre.

Margarita et Ángel se souviennent également à quel point cette année a été difficile pendant laquelle ils ont été séparés pendant si longtemps. Ils ne pouvaient même pas passer Noël ensemble. Maintenant, ils espèrent organiser une sortie sous peu. « Nous sommes impatients de vraiment lui faire un câlin et la ramener à la maison pour des crevettes et une bière« Dit-il en riant. » C’est pourquoi j’ai hâte de partir « , répond-elle avec le même humour et la même envie de sortir de cette étape, la même envie de récupérer tant de câlins et de moments perdus.