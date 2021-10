Au cours de leur vague de succès en tant que hitmakers sur la liste des célibataires britanniques, arc-en-ciel jamais tout à fait sonné la cloche de la même manière en Amérique. Malgré tous leurs succès dans les charts et à la radio rock, le groupe n’est pas automatiquement passé à la diffusion pop. Leur tableau de bord ne comprenait qu’une seule apparition dans le Top 40, et même alors, seulement juste, avec le single n ° 40 de 1982 « Stone Cold ». Le 17 novembre 1979, Ritchie Blackmore et le groupe apparaissent pour la première fois dans le Billboard Hot 100 avec « Since You’ve Been Gone », qui a culminé à la 6e place au Royaume-Uni le 13 octobre.

La chanson (parfois répertoriée comme « Since You Been Gone ») a été écrite par l’ancien membre d’Argent et compositeur à succès Russ Ballard, qui en avait enregistré la première version, sur son album Winning de 1976. La couverture de Rainbow est devenue la version définitive, mais ce n’était pas la première interprétation. Clout, le groupe sud-africain qui a connu un succès international avec « Substitute » – pas l’OMS chanson – l’a fait sur l’album de 1978 qui contenait également cette chanson. Le groupe de hard rock de l’Illinois Head East l’a également enregistré en 1978.

Jouer avec les billes

La version de Rainbow, produite par Roger Glover, comprenait la voix du leader du groupe à l’époque, Graham Bonnet. Le chanteur de rock anglais avait déjà enregistré à part entière et avait visité les charts britanniques 11 ans auparavant, en tant que chanteur avec les Marbles sur leur hit Top 5 écrit par Les Bee Gees, « Une seule femme. »

Parmi les autres nouvelles entrées dans le palmarès américain cette semaine-là, citons Kenny Rogers croisement de pays « Lâche du comté », Tom Petit et « Don’t Do Me Like That » des Heartbreakers et « Rotation » d’Herb Alpert. Malheureusement, la semaine avant Noël, la piste Rainbow s’est essoufflée au n°57. Le quatrième ensemble de studio qu’il vient de, Down To Earth, a passé 15 semaines au Billboard 200, atteignant la 66e place.

