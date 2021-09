Depuis qu’il a pleuré après avoir battu Liverpool en janvier 2021, Southampton de Ralph Hasenhuttl a l’un des pires records de l’histoire de la Premier League, notamment une défaite 9-0 contre Manchester United.

in

Le 4 janvier 2021, Ralph Hasenhuttl a versé quelques larmes après que son équipe de Southampton a battu Liverpool 1-0, alors champion de Premier League, à St Mary’s, et est passé à la septième place du classement.

Depuis lors, cependant, ils ont été sur un glissement de terrain avec une statistique assez accablante émergeant après leur dernière défaite en championnat.

Hasenhuttl était très ému après avoir battu Liverpool mais ne s’est plus senti de cette façon depuis

Avant cette victoire contre Liverpool, les Saints connaissaient une saison fantastique et se disputaient une place en Europe pour la campagne suivante.

Mais la gueule de bois de ce sommet a été prolongée, ayant subi des défaites embarrassantes et montré une forme de relégation qui devrait concerner toutes les personnes associées au club.

Après avoir regardé la dernière défaite des Saints – une défaite 1-0 à domicile contre les Wolves, grâce au premier but de Raul Jimenez depuis qu’il a subi une fracture du crâne – l’animateur de talkSPORT Sam Matterface a révélé une statistique accablante lors de la session du dimanche : « Southampton a gagné quatre fois en 27 matchs de Premier League ».

Et la lecture de leur forme récente ne fait qu’empirer les choses pour le club de la côte sud, alors que l’ancien as d’Arsenal Perry Groves a découvert un autre chiffre lamentable : « En 2021, ils n’ont pris que 21 points.

« C’est la moindre des équipes qui ont joué au cours des deux saisons. Ils en ont tiré quatre cette année sur leur [first] six, ils ont fait le ménage à Man City.

“Tout a l’air un peu pareil, on a l’impression qu’ils n’ont aucune étincelle nulle part, surtout dans cette zone de milieu de terrain.”

Au cours de la période qui a suivi cette victoire contre Liverpool, une défaite 9-0 contre Manchester United a coïncidé avec sept autres défaites et un match nul, qui ont vu les Saints glisser dans le classement alors qu’ils terminaient leur campagne avec un gémissement.

Ayant à un moment donné ressemblé à des prétendants au football européen, les hommes de Hasenhuttl ont terminé à la 15e place.

Cette saison n’a pas mieux commencé non plus, n’ayant pas gagné ses six premiers matches jusqu’à présent.

Les choses s’annoncent sombres pour Hassenhuttl

Pour un entraîneur qui a guidé le RB Leipzig à la deuxième place de la Bundesliga il y a quelques saisons, il est remarquable qu’après une période aussi prometteuse, les Saints se soient transformés en relégables.

Sans aucun doute, la perte du meilleur buteur Danny Ings – qui a rejoint Aston Villa cet été – les a vraiment blessés, mais malheureusement pour le manager autrichien, cela ne va pas être plus facile.

Il fait face à un voyage intimidant à Chelsea, détenteur de la Ligue des champions, lors du prochain match de Southampton, les Saints priant pour arrêter leur glissade dévastatrice.

