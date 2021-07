Depuis Tokyo : Maialen n’échoue jamais

27/07/2021 à 23:13 CEST

Manoj Daswani – Tokyo

Quand cela lui a semblé plus difficile, il est revenu pour se conformer. L’idylle de Maialen Chourraut avec les Jeux Olympiques a écrit mardi son chapitre le plus spécial. Non pas parce que c’était le plus grand de leurs succès, mais parce que répéter sur le podium pour la troisième fois de suite n’est accessible qu’aux plus grands. Chourraut est déjà une légende du sport national pour de nombreuses raisons, mais maintenant sa silhouette est toujours gigantesque.

Son extraordinaire exemple de cohérence, de longévité et de brillance a atteint son apogée sur le canal de canoë de Tokyo, où elle a joué dans un retour spectaculaire qui l’a placée en tête. Alors, il a dû attendre la concurrence de ses rivaux et vérifier comment ils tombaient, l’un après l’autre, jusqu’à ce que son temps phénoménal (106.63) le hisse au deuxième rang du podium.

Dans le calendrier espagnol, c’était le jour marqué en rouge pour le pagayeur Maialen et aussi pour le nageur Hugo González. Dans son cas, non pas pour se qualifier pour une médaille, mais pour confirmer son excellente progression, qui l’a amené à signer un diplôme très précieux dans l’une des épreuves les plus compétitives de la natation planétaire. La non-conformité de cet homme des Baléares élevé à Madrid et formé aux États-Unis est impressionnante ; son ambition n’a pas de limites. Et sa position d’hier, auprès des meilleurs, est une invitation à rêver de plus dans sa prochaine épreuve. Là, oui, il est un candidat clair pour gratter le podium.

La séance de mardi a également apporté de bonnes nouvelles des courts de tennis de Tokyo. Alors que l’idole locale et porte-drapeau Osaka a été éliminée contre toute attente, Garbiñe s’est présenté en quart de finale et s’est présenté aux portes des médailles tant attendues. Le paysage du sport du filet et de la raquette semblait sombre sans Nadal, mais Muguruza a décidé de venir à la rescousse. Et aussi accompagné, bien Badosa fait tomber les frontières jusqu’à ce qu’il se mette à rêver, elle aussi, avec l’option prix en espèces.

Pendant ce temps, ce fut une journée difficile dans la baie de Sagami. Accident pour les favorites du 49er féminin, Echegoyen et Barceló, qui ont chaviré le bateau alors qu’elles menaient la deuxième course et ont ensuite été disqualifiées (départ prématuré) dans la troisième. D’un autre côté, Joan Cardona a commencé à ressembler à un candidat pour tout. Après deux essais, il est déjà troisième au général.

En attendant ce que Niko fait, c’était une autre journée grise pour le judo, avec Cabaña au deuxième tour par ippon ; Et en boxe, en revanche, Reyes Pla a fait un pas de géant, sans aucun doute la meilleure option parmi les combattants espagnols. Sa victoire rapide contre le vice-champion olympique à Rio laisse penser que son sport pourrait apporter de la joie sous la forme d’un podium à la délégation nationale dans les prochains jours, ce qui présente de fortes émotions pour lui. Au prochain tour, il affrontera le boxeur qui lui a bloqué la route dans son Cuba natal. Grands mots.