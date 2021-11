Député sur les réparations : les Afro-Américains ont vécu un « traumatisme intergénérationnel »

Plaidant en faveur de l’adoption d’un projet de loi pour étudier les propositions de réparation de l’esclavage, les législateurs démocrates ont fait valoir que les Afro-Américains ont été confrontés à un «traumatisme intergénérationnel» aux États-Unis

« Quand vous analysez le paysage du pays, et quand vous voyez les dirigeants de nos entreprises, les PDG, la majorité des présidents de ce pays, et quand vous regardez qui dans cette nation a la richesse, le pouvoir et l’influence et cela ne Je ne vous représente pas, c’est un traumatisme en soi », a déclaré le représentant démocrate de New York, Jamaal Bowman, lors d’une conférence de presse avec la représentante démocrate du Texas Sheila Jackson Lee, sponsor principal de HR 40.

« L’impact de 244 ans d’esclavage de nos ancêtres, la traite transatlantique des esclaves, le colonialisme de l’Afrique, encore et encore », a-t-il ajouté. « Tout cela est un traumatisme collectif qui continue de se répéter. Et quand George Floyd a été assassiné, nous avons tous vécu ce traumatisme ensemble, la nation l’a fait et le monde l’a fait. »

Bowman a déclaré que les traumatismes intergénérationnels ont un impact sur les enfants afro-américains d’aujourd’hui.

« C’est tellement puissant que nous avons maintenant des recherches pour soutenir le traumatisme intergénérationnel que notre peuple a vécu tout au long de l’histoire américaine », a-t-il déclaré. « C’est indéniable. Il est temps, bien plus que temps, de former une commission pour étudier l’impact de ces traumatismes sur notre peuple.

Le Dr Kenneth S. Nave de Chicago a rejoint les législateurs démocrates lors de la conférence de presse. Il a fait valoir que les expériences traumatisantes que les Afro-Américains ont vécues pendant l’esclavage dans les années 1700 et 1800 ont un effet sur leurs proches aujourd’hui.

« Nous portons ces marqueurs épigénétiques dans nos gènes et dans notre corps », a-t-il déclaré. «Et donc, lorsque vous entrez dans une certaine influence environnementale, cette personne peut alors commencer à imiter la pathologie dont ont souffert leurs ancêtres. Ce n’est plus de la théorie. Syndrome de l’esclave post-traumatique ; mais ce n’est plus une théorie. C’est un fait réel que le traumatisme qui a été imposé à vos ancêtres se perpétuera dans vos gènes.

« Post Traumatic Slave Syndrome » a été écrit par le Dr Joy DeGruy Leary et sorti en 2005.

La Commission pour étudier et développer des propositions de réparation pour les Afro-Américains établit la commission pour « s’attaquer à l’injustice fondamentale, la cruauté, la brutalité et l’inhumanité de l’esclavage aux États-Unis et dans les 13 colonies américaines entre 1619 et 1865 et pour établir une commission pour étudier et considérer des excuses nationales et une proposition de réparation pour l’institution de l’esclavage.

Les 13 colonies étaient sous le contrôle de la Grande-Bretagne jusqu’à ce que les États-Unis obtiennent leur indépendance en 1776.

Lee a suggéré de renommer la législation.

« Les Noirs n’ont jamais utilisé d’excuses, mais je pense qu’il est crucial que nous ayons des personnes qui abordent nos problèmes pour être informées », a-t-elle déclaré. « C’est l’objet du HR 40 : la commission chargée d’étudier l’esclavage et d’élaborer des propositions de réparation, peut-être devrions-nous dire« développer des réponses aux questions ». »

Lee a invité le Dr Joan Kaufman du Kennedy Krieger Institute à s’adresser au public lors de la conférence de presse.

Kaufman a déclaré que la plupart des recherches sur «l’hérédité épigénétique transgénérationnelle» ont été menées sur des animaux, mais que certaines études ont été menées sur des humains.

« Nous avons entendu dire que l’héritage épigénétique transgénérationnel se produit lorsque les effets négatifs des adversités et des traumatismes d’une génération peuvent être transmis pour affecter la santé et le bien-être des générations futures ; les petits-enfants et arrière-petits-enfants peuvent être affectés négativement par des traumatismes ancestraux, même s’ils n’ont pas été directement blessés eux-mêmes », a-t-elle déclaré.

« Alors, comment savons-nous que le traumatisme d’une génération peut affecter la santé et le bien-être des générations futures ? » elle a continué. « La plupart des recherches à ce jour ont été effectuées sur des animaux, et elles sont très convaincantes. Mais des études chez l’homme ont également montré que lorsque les ancêtres étaient exposés à des traumatismes, à une mauvaise nutrition ou à des produits chimiques toxiques, cela pouvait avoir un impact sur la santé des descendants pendant plusieurs générations.

Lee a déclaré que le projet de loi sur l’étude des réparations compte actuellement 194 coparrainants démocrates.

« Je pense que nous sommes clairement en mouvement », a-t-elle déclaré. « Alors que nous sommes ici aujourd’hui, il y a des panneaux d’affichage qui décrivent certains des traumatismes que nous avons vécus. Et la pendaison s’est poursuivie jusqu’au 20e siècle, qui était juste, comme diraient certains, l’autre jour.

Le représentant républicain de l’Utah, Burgess Owens, opposant au projet de loi sur l’étude des réparations, a déclaré qu’il était « injuste et sans cœur de donner aux Noirs américains l’espoir que c’est une réalité ».