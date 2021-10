Députés qui ont voté pour les eaux usées : Liste complète des députés qui ont voté pour continuer | Politique | Nouvelles

Une proposition des Lords au projet de loi sur l’environnement qui aurait imposé des obligations légales aux sociétés de traitement des eaux usées de réduire la quantité de dumping a été rejetée par 265 voix contre 202 la semaine dernière. Des pairs à la Chambre des Lords ont déposé un amendement au projet de loi sur l’environnement qui obligerait les compagnies des eaux et le gouvernement à démontrer des réductions progressives des rejets d’eaux usées non traitées, les obligeant à « prendre toutes les mesures raisonnables » pour éviter d’utiliser les débordements d’égouts unitaires.

Mais les ministres ont déclaré que les changements étaient inutiles car des garanties sont déjà contenues dans le projet de loi.

Cette décision a, sans surprise, provoqué l’indignation du public et des groupes environnementaux.

Le vote intervient alors que l’examen des références vertes du gouvernement s’intensifie avant la COP26 à Glasgow, qui commence la semaine prochaine.

Le conservateur Huw Merriman, qui a voté pour l’amendement malgré le whip, a déclaré que « ce qui était proposé par le gouvernement n’était pas suffisant ».

Il a déclaré : « Avoir des eaux usées déversées dans les rues, quand il y a trop de pluie, dans la mer » est « tout simplement choquant ».

« Cela signifie plus d’investissement. Cela peut finalement signifier des factures plus chères, mais nous parlons de décennies d’investissement et cela doit arriver. »

La députée Julie Marson était de l’autre côté de la clôture, citant des coûts plus élevés pour les contribuables si la modification était apportée.

Elle a déclaré: « Le coût préliminaire du changement d’infrastructure requis était estimé entre 150 et 650 milliards de livres sterling.

