Der Klassiker Match Review & Reaction: La dernière vidéo Talking Bayern

Le Bayern Munich a remporté trois énormes points samedi après avoir battu le Borussia Dortmund lors de la première édition de Der Klassiker cette saison. Sur ma nouvelle chaîne YouTube, j’ai posté une réaction d’après-match pour revivre les moments du match. Dans un match incroyablement excitant, il y a eu beaucoup d’émotions et de réactions que les fans ont vécues et je partage mon analyse dans cette dernière vidéo.

Je discute des onze de départ, des décisions tactiques et analyse les performances des joueurs telles que la « classe catastrophe » de Mats Hummels. Je passe également en revue mes joueurs du match et les réflexions après coup avant notre prochain match. C’est juste une procédure standard car j’enregistre un aperçu du match et une réaction pour chaque match de la saison.

Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ! C’est encore relativement nouveau, mais j’ai de grands projets pour le contenu à venir que vous voudrez rechercher. Il n’y a jamais de pénurie d’excellents sujets à discuter en ce qui concerne le Bayern. Découvrez Talking Bayern sur YouTube !