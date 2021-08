DeRace Native Token $DERC s’enrôle sur Crypto.com ⋆ Crypto new media

Les dernières nouvelles pour les détenteurs de $DERC sont vraiment étonnantes.

Selon les rapports, le jeton DeRace, $DERC, a été enrôlé sur Crypto.com. La même chose a fait sourire de nombreux visages ce matin. Crypto.com est une plate-forme d’échange de premier plan, et il s’agit d’une réalisation marquante DeRace.

Désormais, DeRacers aura accès à un monde d’opportunités. Le jeton natif va désormais pouvoir s’accélérer et faire face à la concurrence dans le domaine de la crypto-monnaie à l’échelle mondiale. Apparemment, Crypto.com est la quatrième bourse majeure à avoir coté $DERC. Auparavant, Gate.io, Uniswap et PancakeSwap étaient les trois premières plates-formes pour enrôler le jeton natif DeRace, $DERC.

Crypto.com propose le meilleur prix d’exécution, une grande liquidité et des frais peu élevés. Les critiques de Crypto.com sont également extrêmement positives depuis un certain temps maintenant. Par conséquent, l’acquisition de $DERC par Crypto.com est un événement marquant pour l’ensemble de la communauté. La liste a rendu $DERC plus liquide qu’auparavant.

Dans le passé, on a vu que les pièces qui sont largement répertoriées ont atteint le sommet. Le monde de la crypto est rempli d’opportunités. Quelques bons pas et on peut être au sommet. DeRace est également sur la même voie et devrait rejoindre les meilleurs coureurs du marché. La devise figure désormais parmi les quatre principales bourses, ce qui donne à la pièce la meilleure chance de briller.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que les détenteurs de jetons DeRace bénéficient de privilèges spéciaux tels que la participation à la prise de décisions ainsi qu’à la gouvernance. Ils bénéficieront également d’un accès anticipé en cas de baisse des actifs ; il sera mis à disposition pour qu’ils puissent l’acheter avant la sortie grand public. Ils seront également invités à tester les nouvelles fonctionnalités en cours de sortie. Tout cela devrait convaincre de faire le plein de $DERC.