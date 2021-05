Derby a dit de “ dormir dessus ” après une saison “ terriblement mauvaise ” avant de décider de l’avenir de Wayne Rooney

Simon Jordan pense que Derby devrait “ dormir dessus ” avant de décider de l’avenir de Wayne Rooney au club.

Les Rams ont évité la relégation en Ligue 1 par la peau de leurs dents après un match nul 3-3 avec Sheffield Wednesday, ce qui a fait tomber les Owls et Rotherham dans le processus.

. – .

Rooney a appelé à ce que l’avenir de Derby soit résolu après leur dramatique survie au championnat de la dernière journée

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, était contre la nomination de Rooney depuis le début – et a déclaré sur talkSPORT que si les Rams voulaient être relégués, ils devraient nommer l’icône de Manchester United.

Rooney et ses collègues ont réussi à éviter la baisse d’un seul point, mais Jordan reste loin d’être convaincu des capacités de gestion du premier – et pense qu’il n’aurait pas dû souligner les problèmes hors-terrain du club comme un écran de fumée pour une mauvaise campagne.

“Dans les 16 premiers matchs, vous obtenez un rebond, parce que les joueurs réagissent d’une certaine manière, et il a obtenu 27 points”, a déclaré Jordan.

«Les 16 deuxièmes matchs, qui sont la fin de la saison des affaires quand vous êtes vraiment en train de tomber, il a obtenu 10 points. C’est une forme de relégation dans n’importe quel univers parallèle.

«Je suis un grand fan de Shay Given, je l’aime bien en tant que mec. Liam Rosenior est un jeune entraîneur très brillant et Wayne, je n’en doute pas, apprendra et gagnera le droit d’être en gestion.

talkSPORT

Jordan a réitéré son point de vue selon lequel l’icône de Man United n’était pas la bonne personne pour le poste en premier lieu

“Mais pour parler de clarté sur les choses hors du terrain… la clarté que nous avons vue sur le terrain était que l’équipe était très pauvre.”

Jordan a également rejeté toute idée selon laquelle Rooney devrait être félicité pour avoir maintenu le club dans le championnat.

Il a poursuivi: «Un autre côté [Rotherham] l’échec vous a maintenu dans la division, un autre côté obtenant six points déduits [Wednesday] au début de la saison vous a gardé dans la division.

«L’idée que Wayne Rooney pourrait et devrait être le manager pour l’année prochaine… eh bien, je ne suis pas le propriétaire du Derby, mais je les exhorte à dormir là-dessus.

. – .

Jordan reste sceptique quant à Rooney en tant que patron de Derby

«Et si je me réveillais le matin et que je pensais toujours que c’était une bonne idée, je m’encouragerais probablement à retourner au lit. L’idée qu’il va vous donner une solution n’est pas là.

«Wayne est un footballeur de haut niveau, mais 10 points en 16 matchs, à la fin de la saison, ne sont tout simplement pas les références pour suggérer que ce gars peut faire avancer le club.

«Je pouvais voir pourquoi Wayne pourrait faire avec plus de clarté là-bas, mais cela ne signifie pas que vous produisez dix points en 16 matchs sur le terrain alors que vous avez des joueurs comme Martyn Waghorn qui ont coûté beaucoup d’argent et les ont sortis de problème à la fin.

HABITENT

Nouvelles de transfert: “ grandes discussions ” à Newcastle, l’accord Man United de Cavani, Chelsea Eye Kane

évent

Les Spurs doivent vendre Kane pour financer la reconstruction et Levy a dit au meilleur manager d’aider à la révision

joyau

Finale de la FA Cup: heure du coup d’envoi entre Chelsea et Leicester, actualités sur les fans et comment suivre

DANGER

Le PSG pourrait limoger Pochettino cet été si le “ France’s Sunderland ” remportait le titre de Ligue 1

JEU

Man City v Chelsea en direct: une couverture exclusive alors que l’équipe de Pep Guardiola peut remporter le titre

grande nouvelle

Neymar signe un nouvel accord avec le PSG d’une valeur de 26 millions de livres sterling par an pour mettre fin aux discussions sur le retour à Barcelone

«Ce que vous avez vu là-bas à Derby est terriblement mauvais.

Répondant à la nouvelle de la survie dramatique de Derby sur GameDay Exclusive, l’ancien défenseur de Leeds Danny Mills a fait écho aux vues de Jordan selon lesquelles Derby devrait envisager l’avenir de Rooney.

“C’est absolument énorme pour le club de football du comté de Derby, c’est certain”, a déclaré Mills. «Est-ce que c’est à Wayne Rooney ou a-t-il eu un peu de chance?

«Je dirais qu’il a un peu de chance vers la fin, Rotherham était à quatre ou cinq minutes de les envoyer tous les deux?

«Ils ont manifestement eu une grosse riposte après la mi-temps et se sont remis en jeu à la fin. Je pense que de grandes décisions doivent être prises maintenant à Derby.

«Ils ont amené Wayne Rooney et ils ont réussi à s’en tirer cette saison.

«La décision à prendre est-elle maintenant la bonne personne pour la saison prochaine et au-delà?»