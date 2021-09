Derby a inscrit 12 points et tombe au bas du championnat alors que le club confirme la nomination des administrateurs et pourrait encore faire face à plus de sanctions

in

Derby a été inscrit à 12 points par la Ligue anglaise de football après que le club a confirmé la nomination des administrateurs.

Les Rams, qui ont pris 10 points en huit matchs jusqu’à présent, sont tombés en bas du championnat, à six points de Nottingham Forest, 23e.

Rooney a une énorme tâche à accomplir pour maintenir le Derby en place

Pendant ce temps, les Rams font face à des sanctions distinctes pour des violations présumées du FFP, et talkSPORT comprend que cela pourrait entraîner un nouveau coup sûr de neuf points.

Un communiqué du club a déclaré qu’Andrew Hosking, Carl Jackson et Andrew Andronikou de la société de conseil aux entreprises Quantuma serviraient de co-administrateurs.

Derby avait signalé son intention de nommer des administrateurs la semaine dernière, citant l’incapacité à identifier de nouveaux propriétaires et l’impact continu de Covid-19 sur les sources de revenus.

Dans un communiqué, Hosking a déclaré: “Je peux confirmer qu’Andronikou, Carl Jackson et moi avons été nommés co-administrateurs du Derby County Football Club aujourd’hui.

Rooney n'a pas eu de chance depuis qu'il a pris le poste de Derby

« Covid-19 a eu un impact significatif sur les finances du club et sa capacité à long terme à continuer sous sa forme actuelle.

“Nous reconnaissons qu’avec le début de la saison 2021/22 le mois dernier, cette nouvelle sera une préoccupation pour les parties prenantes et les fans, en plus de la ville de Derby et de la communauté du football au sens large.

«Nous en sommes aux premiers stades de l’évaluation des options disponibles pour le club et inviterions toutes les parties intéressées à se manifester.

“Nos objectifs immédiats sont de s’assurer que le club termine tous ses matches de championnat cette saison et de trouver des parties intéressées pour protéger le club et ses employés.”

