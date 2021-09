Derby allemand de football dans la ville de Borussia

in

25/09/2021 à 11h50 CEST

Le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach se rencontrent lors de la sixième journée de Bundesliga dans l’un des derbies avec la plus longue tradition. Dans une dynamique totalement opposée, les hommes de Marco Rose veulent ajouter une victoire d’effet et maintenir la tension concurrentielle avec le Bayern : mettre fin à la reine bavaroise du football allemand est devenu une priorité absolue.

Ceux de Marco Rose, qui a remporté sa première victoire en Ligue des champions contre Besiktas, a débuté la saison 2021/22 à un niveau élevé malgré la défaite en finale de la Supercoupe d’Allemagne contre le Bayern de Nagelsmann. Ils ont quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues et ont remporté quatre des cinq derniers matchs en face à face contre M’Gladbach.

Celles d’Adolf Hutter, quant à elles, arrivent au pire moment : contre Ausburg, ils ont ajouté leur troisième défaite en Bundesliga et marchent en 16e position avec seulement quatre points, un fond insuffisant dans l’ambitieux projet d’Adolf Hütter. Ils ont pris un bon départ en arrêtant le Bayern au sec (1-1) lors de la première de Bundesliga, mais depuis lors ajouter jusqu’à trois points sur 12 possibles.

Une nouvelle opportunité pour Erling Haaland

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling haaland, a devant lui une autre belle opportunité de continuer à augmenter son record de score personnel : il a 68 buts en 67 matches officiels depuis sa signature du RB Salzburg. Quant à cette saison, l’attaquant a 11 buts en huit matchs toutes compétitions confondues et est deuxième du Soulier d’Or.

Le Norvégien, qui maintient un pouls frénétique avec l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, pourrait être placé en tête du classement des buteurs des cinq ligues majeures. S’il voit la porte contre M’Gladbach, il signera son cinquième match consécutif en marquant au moins un but avec le Borussia Dortmund.