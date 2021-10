Derby confirme sa position sur une star en difficulté avant la fenêtre de transfert de janvier

Derby est prêt à laisser le gardien défavorisé David Marshall partir dans la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport.

Le tireur n’a pas fait son apparition pour le Béliers cette saison. Bien qu’il ait été sur le banc lors des deux derniers matchs, Marshall a été le gardien de troisième choix derrière Ryan Allsop et Kelle Roos. À 36 ans, Marshall aura désespérément besoin de temps de jeu et de se tester, une fois de plus.

L’international écossais était une figure énorme pour Derby la saison dernière, les aidant à éviter la relégation lors de la dernière journée. Il a fait 33 apparitions pour les Rams et a été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

Maintenant, Marshall n’a réussi que trois apparitions sur le banc en 15 Championnat Jeux.

Selon le Scottish Sun, « le club du championnat est prêt à laisser le gardien rétrogradé partir pour libérer son salaire, le club ayant des difficultés financières ».

Même si Derby est sous administration, le club espère toujours que Marshall pourra quitter Pride Park.

Rooney n’a pas tardé à aborder la situation du gardien de but en début de saison.

Il a déclaré: «À la minute, Ryan et Kelle sont les deux qui seront impliqués.

« Le poste de gardien de but est difficile, un seul peut jouer, vous devez donc prendre des décisions à ce sujet.

« Marshy devra être prêt au cas où quelque chose arriverait et quand il en aura l’occasion, saisissez-le. »

Derby occupe actuellement le dernier rang de la division et la défaite contre Blackburn a mis fin à leur série de cinq matchs sans défaite.

Mercredi soir, ils affronteront leurs coéquipiers Barnsley, qui ont perdu leurs sept derniers matches de championnat.

Chris Kirchner envoie un message aux fans

Le nouveau propriétaire potentiel du Derby, Chris Kirchner, a envoyé aux fans un message intrigant sur Twitter après leur défaite 2-1 contre Blackburn.

L’homme d’affaires américain a regardé à Pride Park et était également présent pour le match à domicile de Derby contre Luton.

Il a suscité l’enthousiasme des fidèles du Derby en tweetant un message « à bientôt ».

Sur Twitter, il a déclaré: « Ce n’est pas le résultat que nous voulions… bon de voir le courage de l’équipe en seconde période et a failli voler un pauvre (point) à la fin. A bientôt @dcfcofficial !!”

L’équipe de Wayne Rooney est dans l’administration depuis cinq semaines, mais il a été dit qu’elle suscite beaucoup d’intérêt de la part de parties potentielles, qui cherchent à reprendre le club de championnat.

