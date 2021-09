Derby County, le cauchemar se termine par la faillite

18/09/2021 à 12:48 CEST

L’époque où Mason Mount courait sur le gazon de Pride Park et Frank Lampard menait les « Rams » à un match seulement d’atteindre la Premier League est révolue. Le comté de Derby, l’un des plus historiques d’Angleterre, est entré en faillite et a été sanctionné de douze points au championnat.

Cela fait un peu plus de deux ans que le sort du comté de Derby pourrait changer. Un après-midi à Wembley, l’équipe de Lampard, avec des joueurs sur le terrain comme Monter, Ashley Cole, Harry Wilson, Liverpool et Fikayo Tomori, désormais à Milan, a perdu contre Aston Villa de Jack Grealish la finale pour la promotion en Premier League. Une défaite qui a fini par être fatale. Il est parti Lampard cet été-là et avec lui les joueurs prêtés de Chelsea, Monter et Tomori, J’arrive Philipp cocu et la descente de l’équipe a commencé.

Ils ont terminé la saison 2019-2020 en dixième position, loin des playoffs des deux saisons précédentes, et Cocu, dans sa deuxième année, il a été licencié en novembre. Il a commencé à former l’équipe Wayne Rooney, qui était arrivé en tant que joueur avec la perspective d’être également entraîneur adjoint.

L’équipe a atteint la dernière journée avec trois autres équipes jouant leur relégation en Ligue 1. Avec 10 minutes à jouer, Derby a perdu à domicile contre Sheffield mercredi, un rival direct qui a écopé d’une pénalité de six points, tandis que Rotherham, un autre rival pour la permanence, a battu Cardiff. Cependant, en quelques secondes seulement, Derby a marqué un penalty, Rotherham a fait match nul et les « Rams » ont été miraculeusement sauvés.

Là, la magie de Rooney s’est terminée et la chaîne de bêtises a commencé. D’abord les enquêtes sur les finances du club qui ont fait état d’une amende de 100 000 livres (environ 117 200 euros) par l’EFL (English Football League), ensuite, le rachat raté du club par l’homme d’affaires espagnol. Erik Alonso, dont la force économique pour entreprendre un tel mouvement était inconnue.

De plus, le club a été sanctionné par l’EFL pour ne pas avoir pu signer cet été, en raison de diverses défaillances de ses finances, comme ne pas avoir présenté ses comptes annuels et ne pas avoir payé correctement les impôts. Cela a fait qu’à la mi-juillet, Rooney La saison débutera avec seulement neuf joueurs de l’équipe première.

Et bien que l’EFL ait fini par assouplir la sanction, permettant aux agents libres de signer, mais avec des restrictions salariales sévères, la dentelle l’a mis Rooney, à l’entraînement, il s’est grièvement blessé Jason chevalier, une des promesses de l’équipe.

Maintenant, avec le club seizième du championnat, avec sept points après sept matchs, vient la pire nouvelle possible pour eux. Le club fait faillite, citant la pandémie de covid comme l’une des causes, en raison de l’impact qu’elle a eu sur les revenus avec des pertes allant jusqu’à 20 millions de livres (environ 23,5 millions d’euros) et parce que, en raison de restrictions de voyage, ils ont pas été en mesure de rencontrer des acheteurs potentiels de l’équipement.

“Nous n’avons pas eu d’autre choix que de prendre cette décision difficile pour protéger le club”, a déclaré le conseil d’administration dans un communiqué.

La réponse de l’EFl a été immédiate, avec une pénalité de douze points à l’équipe qui la place en bas de tableau et place le point déjà partie d’un cauchemar qui a commencé un après-midi de Wembley il y a tout juste deux ans.