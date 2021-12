Derby entre Milan et l’Inter Milan par Alex Telles

03/12/2021 à 19:23 CET

Artur Lopez

Le nom de Alex tel C’est à la mode à Milan. Les deux équipes qui occupent le stade San Siro, Inter et Milan, se battent pour signer le latéral gauche du Manchester United. Le footballeur de 28 ans n’a pas réussi à s’installer dans le onze de départ depuis qu’il a signé pour les « Red Devils » en octobre 2020.

La solide performance de Luke Shaw a déclenché le débat sur la position du flanc gauche de United. Juste une blessure récente du défenseur anglais a donné une plus grande importance au Portugais, qui vit installé dans l’ostracisme sur le banc d’Old Trafford. Trois matches de Premier League et deux autres en Ligue des champions, ainsi qu’une apparition en Coupe EFL, constituent le pauvre bagage de Telles sous Ole Gunar Solskjaer et, plus récemment, avec Michel Carrick sur le banc. Seulement 450 minutes, dans la lignée d’un rôle résiduel qu’il avait déjà la saison dernière.

Cependant, Telles pourrait mettre fin à sa course malheureuse à Old Trafford dans l’une des prochaines fenêtres de transfert. Et est-ce selon le journal The Sun, Milan, avec l’Inter, veut l’ancien Porto comme prêt pour le marché de janvier prochain. Cependant, Manchester United n’envisage pas cette option. Donc, Il semble plus probable que les Portugais s’envoleront pour le Calcio à l’été 2022, dans le cadre d’un transfert dans lequel les « Diables rouges » tenteront de récupérer les 15 millions d’euros déboursés par les Portugais en 2020.