Derby serait menacé de liquidation à moins que le HMRC n’accepte de réduire la facture fiscale du club de 20 millions de livres sterling.

Les administrateurs tentent de trouver un acheteur pour le club, mais les dettes seraient d’environ 83 millions de livres sterling.

Derby est dans une situation désastreuse en ce moment

Les administrateurs des réclamations du courrier, Quantuma, rencontreront le fisc cette semaine dans le but de réduire la facture et de rendre le club plus viable pour les propriétaires potentiels.

Le rapport ajoute que l’on craint que Derby ne « sommeil vers l’oubli » à moins qu’une solution ne soit trouvée.

Un accord pour que quelqu’un achète le club ne deviendrait viable que si la dette du club ne l’emporte pas sur sa valeur.

Les administrateurs seraient confiants quant à la conclusion d’un accord visant à réduire la facture jusqu’à 75 %, qui s’élève actuellement à près de 30 millions de livres sterling.

Mais on craint que cela ne crée un précédent dangereux pour d’autres clubs qui doivent également de l’argent au HMRC.

Le manager Wayne Rooney a déclaré qu’il ne « pensait pas que ce soit une option » pour que Derby soit mis en liquidation et que de nombreuses personnes s’intéressent au club.

Le comté de Derby de Wayne Rooney est en sérieuse difficulté en bas du championnat

Il a ajouté: « Je sais que certains membres du personnel, lorsqu’ils lisent cela, s’inquiètent, mais bon nombre d’acheteurs sont très intéressés par le club. »

Les Rams ont accepté le mois dernier une nouvelle déduction de neuf points, dont trois suspendus, après qu’un accord a été conclu avec l’EFL au milieu de leur situation financière désastreuse.

Cela porte leur déduction totale de points à 21, le club se dirigeant presque certainement vers la Ligue 1.

L’homme d’affaires américain Chris Kirchner a été le favori pour acheter Derby et a annoncé en octobre qu’il avait l’intention de retirer le club de l’administration.

