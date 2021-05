Dereck Chisora ​​contre Joseph Parker combat la date, l’heure, le prix et le lieu pour un affrontement contre les poids lourds ⋆ .

Joseph Parker et Dereck Chisora ​​s’affronteront à l’AO Arena de Manchester dans un combat qui verra un combattant se rapprocher d’un combat pour le titre des poids lourds tandis que l’autre pourrait être en dehors du championnat pour le reste de sa carrière.

Chisora ​​et Parker devaient initialement se battre le 26 octobre 2019. Cependant, une morsure d’araignée a rendu Parker malade et a annulé le combat.

Le combat est maintenant de retour 18 mois plus tard, avec les deux combattants à des endroits différents dans leurs carrières respectives.

Chisora ​​sort d’une décision unanime perdue face à Oleksandr Usyk en octobre dernier. À 37 ans, il ne peut pas se permettre des pertes consécutives dans une division de plus en plus compétitive.

Parker s’est battu pour la dernière fois en février dans une victoire par décision décevante sur Junior Fa. L’ancien champion WBO n’a pas mis en place une performance particulièrement scintillante mais a réussi à prendre une large décision.

Avec l’ordre hiérarchique des poids lourds secoué, ni Parker ni Chisora ​​ne peuvent se permettre de perdre.

Dans l’événement co-principal, la championne incontestée des poids légers Katie Taylor mettra ses titres en jeu contre Natasha Jonas alors qu’elle vise à être reconnue comme la combattante n ° 1 livre pour livre au monde.

Voici comment regarder la carte Dereck Chisora ​​contre Joseph Parker.

Quand est Chisora ​​vs Parker? Date, heure de début

Date: Samedi 1 mai

Temps: 13 h HE

Événement principal (environ): 17 h HE

La carte principale commence à 13 h HE. Les promenades dans le ring de l’événement principal pour Chisora ​​et Parker devraient être vers 17 h HE (soit 22 h, heure locale), bien que l’heure exacte de l’attraction principale dépend de la durée de la sous-carte.

Comment regarder Chisora ​​contre Parker

Le combat Chisora ​​contre Parker sera diffusé en direct dans le monde entier sur DAZN, dans plus de 200 pays et territoires, dont les États-Unis et le Canada.

Ceux qui souhaitent regarder le combat peuvent trouver DAZN sur un certain nombre de systèmes différents, y compris, mais sans s’y limiter, Amazon Fire TV / stick, Android, Apple TV, Google Chromecast, iPhone et iPad, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et Roku. L’application DAZN est également disponible sur les téléviseurs intelligents LG, Samsung et Vizio, ainsi que sur Xfinity X1 et Flex.

Les téléspectateurs peuvent également le trouver sur DAZN.com en utilisant des navigateurs tels que Chrome, Firefox, Internet Explorer et Safari.

Prix ​​Chisora ​​contre Parker

Abonnement: 19,99 $ / mois ou 99,99 $ / an

Un abonnement à DAZN vous permet d’accéder au combat Chisora ​​contre Parker.

Aux États-Unis, un abonnement mensuel coûte 19,99 $ et un abonnement annuel est de 99,99 $.

Au Canada, un abonnement mensuel est de 20 $ CAD et un abonnement annuel est de 150 $ CAD. (Il existe également un essai gratuit de 30 jours au Canada.)

L’abonnement donne accès à tous les événements en direct et à toute la programmation à la demande sur le service de streaming.

Où est le combat Chisora ​​contre Parker?

La carte se déroule à l’AO Arena de Manchester. Les deux hommes s’y sont déjà battus une fois auparavant: Chisora ​​a abandonné une décision partagée passionnante à Dillian Whyte en 2016, tandis que Parker a conservé son titre WBO contre Hughie Fury à l’arène en 2017.

Enregistrement et biographie de Dereck Chisora

Nationalité: Britanique

Date de naissance: 29 décembre 1983

Hauteur: 6-2

Atteindre: 74 pouces

Le total combats: 42

Enregistrer: 32 à 10, 23 KO

Enregistrement et biographie de Joseph Parker

Nationalité: Nouvelle-Zélande

Date de naissance: 9 janvier 1992

Hauteur: 6-4

Atteindre: 76 pouces

Le total combats: 30

Enregistrer: 28-2, 21 KO

Carte complète Chisora ​​contre Parker

Dereck Chisora ​​contre Joseph Parker, 12 tours chez les poids lourds Katie Taylor contre Natasha Jonas, 12 tours pour le titre poids léger féminin WBC, WBO, IBF et WBA de Taylor Campbell Hatton contre Levi Dunn, 4 tours chez le poids léger junior Chris Eubank Jr. vs. Marcus Morrison, 10 tours chez les poids moyens Dmitry Bivol contre Craig Richards, 12 tours pour le titre WBA des poids lourds légers de Bivol Johnny Fisher contre Phil Williams, 4 tours chez les poids lourds James Tennyson contre Jovanni Straffon, 12 tours chez les poids légers