Derek Adams sous pression à Bradford City après une course sans victoire

Derek Adams ressent la pression de l’attente à Bradford City. Avec son incroyable palmarès de promotion, de nombreux fans s’attendaient à un défi pour le titre au club. Cependant, la campagne de promotion a ralenti à un rythme effréné alors que la baisse de forme du Bantam se poursuit.

Derek Adams fait face à un sort difficile à Bradford sans victoire en sept matchs

City connaît également une crise de blessures miniatures avec certains grands noms toujours mis à l’écart

Avec aucune victoire au cours des sept derniers matchs, la pression pour réussir augmente. Et la principale source d’inquiétude à Bradford City, ce sont encore les buts. La malédiction du cimetière des grévistes bat son plein. Depuis l’époque de Nahki Wells et James Hanson, City n’a pas encore reproduit ce couple réussi.

Avec quatre attaquants reconnus dans l’équipe, les Bantams semblaient bien garnis. Par conséquent, il est surprenant qu’ils n’aient réussi que trois buts lors de leurs sept derniers matchs. Il semble, comme auparavant avec Lee Novak, qu’Andy Cook soit le plus touché par les attentes en matière de buts. D’autant plus que certains attaquants semblent avoir du mal à être en forme. Lee Angol et Caolan Lavery souffrent tous deux de leur condition physique et Theo Robinson est un nouvel ajout qui n’est clairement pas à la hauteur. Robinson ayant besoin de temps pour se coucher, Cook reste l’homme principal. Il y en a d’autres dans l’équipe qui doivent partager ce fardeau pour soulager les attentes d’Andy Cook.

S’exprimant après la défaite de son équipe contre Crawley Town, Derek Adams a souligné la lutte pour les buts : « Nous espérions un but. On ne s’attendait pas à un but. Dans l’ensemble, nous n’avons pas assez bien fait. Ce n’était tout simplement pas assez bon. Je ne peux que m’excuser auprès des supporters, c’était une performance épouvantable.

Limiter les blessures ou le manque d’innovation

Fait intéressant, Adams est optimiste pour défendre sa sélection d’équipe. Comme indiqué dans le Manchester Evening News, s’exprimant après une défaite contre les U21 de Manchester United, Adams déclare clairement que des chances ont été données et non saisies par certains joueurs :

Il a déclaré: «J’ai donné une opportunité à chaque personne de ce club de football. Je les ai vus – les joueurs qui étaient ici l’année dernière et ceux qui sont venus.

Il a ajouté : « Je vois sur le terrain d’entraînement comment les choses se passent. Les autres ne voient pas ce que je fais et c’est pourquoi j’ai choisi les équipes que j’ai.

L’étincelle la plus brillante parmi les attaquants est probablement Charles Vernham. Vernham tombe dans cet écart de ne pas être tout à fait un attaquant mais d’être plus direct qu’un ailier, le joueur “avant” des temps modernes. L’enthousiasme de Vernham est clair et il profite de son temps sur le côté gauche. Malgré un bon départ, Vernham est maintenant également blessé. Abo Eisa, un autre attaquant, est également capable de marquer des buts. Cependant, Eisa semble avoir du mal à retrouver sa forme physique à la suite d’une blessure à l’aine et ne sera pas disponible dans un avenir prévisible. L’absence de ces deux joueurs limitera la capacité d’Adam à mélanger son onze de départ.

En plus de cela, Derek Adams semble se contenter d’utiliser des joueurs sous-performants. Ollie Crankshaw, qui vient de signer pour le comté de Stockport, a été continuellement négligé par Adams malgré ses bonnes performances. Gareth Evans, quant à lui, a été lamentable mais reste dans le onze de départ. Le départ de Crankshaw est donc déconcertant. Les fans deviennent agités avec la rigidité affichée par les alignements d’Adams. mais il semble que le statu quo ne changera pas en attendant que les joueurs blessés se remettent en forme.

Bradford City affrontera Rochdale, une équipe au niveau des points au tableau, alors que les Bantams espèrent retrouver le chemin de la victoire.

Photo principale

Intégrer à partir de .