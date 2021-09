Derek Brunson contre Darren Till Pesée Spectacle EN DIRECT de Spotify Greenroom

Dans leur première émission officielle de pesée Spotify Greenroom en direct, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall et Petesy Carroll vous préparent pour une confrontation des poids moyens UFC entre Derek Brunson et le favori des fans Darren Till. Les gars discutent également de l’avenir de Till s’il gagne demain soir (21:42), du potentiel de Paddy Pimblett et de BEAUCOUP plus tout en répondant aux questions des fans EN DIRECT dans Spotify Greenroom.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Peter Carroll

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify