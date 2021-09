Derek Brunson contre Darren Till Post-Fight Show: EN DIRECT de Spotify Greenroom

Quelques secondes après avoir vu Derek Brunson soumettre Darren Till, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall et Petesy Carroll discutent de la résurgence de Brunson et de sa place dans la photo du titre et s’il est temps d’éliminer Till comme un véritable concurrent à 185 livres. De plus, les gars réagissent au KO électrique au premier tour de Paddy Pimblett, à la victoire exténuante de Molly McCann, à la grande soirée de Tom Aspinall et à une soirée globalement impressionnante pour les anciens de Cage Warriors. Et bien sûr, les gars prennent également quelques appels de fans qui écoutent en direct sur Spotify Greenroom.

