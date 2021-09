Derek Carr a prouvé qu’il est bien meilleur que les gens ne le pensent

Pendant des années, Derek Carr a été l’un des quarts les plus injustement décriés de la NFL. Un joueur non seulement largement détesté par sa propre base de fans des Raiders, mais constamment l’objet de discussions de remplacement, tout en se faisant oublier dans l’image nationale. Maintenant, après sa superbe victoire en prolongation contre les Ravens, il est temps que nous respections tous Carr beaucoup plus que nous ne le faisons déjà.

L’arrivée de Carr dans la NFL était lourde de culpabilité par association. Si Eli Manning a été touché par son frère du Temple de la renommée, alors ce que Derek a obtenu était le contraire. Injustement enchaîné au frère aîné David, les comparaisons entre les deux ont été immédiates. Heck, il suffit de regarder l’un des “négatifs” répertoriés dans son profil de recruteur avant le repêchage sur NFL.com.

“Pourrait faire face à une perception de facteur de rupture résultant de la carrière de son frère aîné”

Rien dans cette déclaration n’est juste, même si ce n’est pas faux. Malgré un curriculum vitae qui criait «choix de première ronde», Derek Carr était considéré comme une perspective risquée. Hilarant avec le recul, d’autant plus que deux quarts sélectionnés avant lui, Blake Bortles et Johnny Manziel, sont deux des plus gros échecs de l’histoire récente.

David Carr était mauvais. Vraiment mauvais. Cela n’a pas aidé que l’expansion naissante des Texans ne puisse pas le protéger, ce qui lui a valu d’être limogé 76 fois sa saison recrue. Après cela, cela a rendu le jeune passeur timide et la carrière du joueur autrefois prometteur s’est terminée avant même d’avoir vraiment commencé. Qu’elle soit réelle ou imaginaire, la perception était que même si David n’avait pas reçu d’aide, il n’avait pas non plus le courage mental de tout renverser.

Avance rapide de 10 ans et Derek entre dans la ligue, et bien qu’il soit un joueur très différent à Fresno State, ces inquiétudes ont persisté. Les Raiders l’ont sélectionné avec le troisième choix du deuxième tour, et à partir de ce moment, Carr a été le nœud du débat. Souvent blâmé pour les finitions médiocres de l’équipe, éternellement enfermé dans des discussions de remplacement avec Marcus Mariota étant amené, vraisemblablement pour prendre son travail – et pourtant, contrairement à son frère, Carr est resté dur.

Malgré les fans qui le blâment tout le temps… Carr est resté dur.

Malgré le monde entier de la NFL ignorant ses réalisations… Carr est resté dur.

En fait, Derek Carr a été le meilleur quart-arrière de la NFL dont personne ne parle. Après avoir fait le Pro Bowl dans les années 2 et 3 (en grande partie par défaut, pour être juste), le passeur a pris feu au cours des trois dernières années en organisant des saisons qui seraient saluées s’il était quelqu’un d’autre que le frère de David Carr, et s’il jouait ailleurs qu’à Las Vegas.

Jouons à un jeu amusant, d’accord ? Voici les statistiques combinées de trois quarts au cours des trois dernières années. Vous devinez qui ils sont.

Le quart-arrière A : 13 045 verges, 93 TD, 31 INT – 96,0 note moyenne QB

Le quart-arrière B : 12 206 verges, 73 TD, 27 INT – 98,7 note moyenne QB

Le quart-arrière C : 13 971 verges, 87 TD, 32 INT – 97,8 note QB moyenne

Réponses? “A” est Tom Brady, “C” est Matt Ryan et “B” est, vous l’avez deviné, Derek Carr. Le but ici n’est pas de dire que Carr est meilleur que Brady ou Ryan, c’est de reconnaître qu’il est proche, il est dans le stade. Cependant, avant cette saison, si vous sondiez les fans de la NFL qui n’avaient pas pu consulter les statistiques, ils diraient probablement que Brady et Ryan étaient les quarts du Top 10 et classeraient Derek Carr quelque part au début des années 20. C’est juste la perception, et c’était devenu la réalité.

Heck, si vous recherchez certains des surnoms que Derek Carr a été appelé “Dink-and-dunk Derek” revient à maintes reprises. C’est en grande partie un coup injuste conçu pour diminuer ses réalisations de passes et les épingler sur les récepteurs. Alors qu’il a fait sa juste part de passes de sortie, et Carr est décidément devenu plus confiant en tant que lanceur profond – il n’a jamais vraiment été qu’un passeur court. Une fois de plus, la perception rencontre la réalité.

C’est pourquoi Monday Night Football était une affaire si gigantesque. C’est le football aux heures de grande écoute dans la semaine 1. Avant que l’apathie ne s’installe. Avant que le programme ne s’interrompe et nous donne des matchs nuls le lundi. Plus d’yeux étaient rivés sur le jeu que probablement tout autre de la carrière de Carr, et non seulement il a lancé sur plus de 400 mètres, mais il a transformé l’une des fins de prolongation les plus bizarres de l’histoire de la NFL en un triomphe total, lançant une bombe au pied arrière à Zay Jones pour un toucher des roues.

Il est impossible d’ignorer Derek Carr désormais. Il est enfin temps de le séparer de l’ombre de son frère, et de le traiter pour ce qu’il est : l’un des meilleurs quarterbacks de la ligue, même si personne ne parle de lui.