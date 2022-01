Derek Carr dit que le temps d’arrêt tardif des Chargers était important

Les Chargers de Los Angeles sont depuis longtemps une franchise qui semble toujours trouver un moyen de se mettre en travers de ses propres chemins tard dans les matchs serrés et de perdre de manière époustouflante.

Eh bien, cela s’est encore produit dimanche soir et cette fois leur défaite leur a coûté leur saison.

Voici comment tout s’est passé – les Raiders et les Chargers avaient juste besoin d’égaliser dimanche soir et les deux équipes allaient aux séries éliminatoires. Avec 38 secondes restantes en OT, ils se sont retrouvés dans ce scénario exact. Les Raiders avaient le ballon et il semblait qu’ils se préparaient à manquer de temps lorsque les Chargers ont demandé un temps mort. Les Raiders ont obtenu un premier essai lors du jeu suivant, puis ont inscrit un panier gagnant à la fin du temps imparti.

C’était une finition incroyable qui n’avait pas besoin de se terminer de cette façon pour les Chargers. Michelle Tafoya de NBC a demandé au QB des Raiders Derek Carr si ce temps mort avait changé les choses et il a répondu: « C’est certainement le cas, évidemment. »

L’entraîneur des Raiders, Rich Bisaccia, a déclaré ceci :

Aïe, fans des Chargers.

Twitter a eu des réactions.

https://twitter.com/billyrmho/status/1480413568071659524