Derek Carr espère que Jon Gruden sera pardonné pour ses courriels racistes

Jon Gruden blessé beaucoup de gens après des fuites de courriels le décrivant en utilisant un langage raciste, sexiste et homophobe. Mais l’ancien quart-arrière et voisin actuel de Gruden Derek Carr espère que l’entraîneur-chef en disgrâce pourra être pardonné.

Lors de l’émission d’avant-match de la NFL dimanche sur Fox, le réseau a diffusé une interview entre Carr et son ancien coéquipier Charles Woodson, où les deux ont discuté de la chute de Gruden.

« Ceci était émouvant pour moi », a déclaré Carr, expliquant qu’après l’annonce de la démission de Gruden, il a marché à côté pour remercier son ex-entraîneur et lui offrir son soutien.

« Je me sens mal pour toutes les personnes impliquées », a poursuivi Carr à Woodson. « Je n’ai pas dit ces choses, donc ce n’était pas moi, mais je ressens toujours la douleur parce que j’aime tellement cet homme. »

«À un moment donné, espérons-le, les gens lui pardonneront. Et je ne sais pas à quelle capacité c’est, juste pour qu’il puisse vivre sa vie », a déclaré le quart-arrière. « J’ai vu la douleur dans ses yeux et dans son cœur que cela a causé et donc, espérons-le, un jour, les gens pourront au moins l’accepter en disant: » Hé, tu n’es pas parfait, moi non plus, mais bon, nous aimons tu.' »

Carr a rejoint un certain nombre d’anciens joueurs de Gruden pour soutenir l’entraîneur de football terni. Bien que Carr ait pu avoir une relation unique avec son ancien entraîneur-chef, espérer que le public considérera la douleur de Gruden est un vœu pieux.

Gruden a été largement reproché après que son langage offensant a été divulgué dans plus de 650 000 e-mails de l’équipe de football de Washington lors d’une enquête sur la prétendue culture de travail toxique de l’organisation. Gruden a brièvement parlé au producteur de HBO Real Sports Maggie Burbank et prétendait : « la vérité éclatera ».

Depuis sa démission, les Raiders de Las Vegas sont menés 2-0 par Carr et le nouvel entraîneur-chef Bisaccia riche.

