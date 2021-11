Derek Carr sur Henry Ruggs, « J’aurais aimé pouvoir faire quelque chose »

Lire du contenu vidéo

Les aventuriers de Las Vegas

Derek Carr exprime des remords pour le Henri Ruggs accident… en disant qu’il aurait aimé pouvoir faire quelque chose pour aider à prévenir l’accident — en se demandant : » Ne lui ai-je pas fait savoir que je pouvais être là pour lui à 3 heures du matin ?? »

Mercredi, le quart des Raiders de Las Vegas s’est entretenu avec des journalistes au sujet de la situation de son ex-coéquipier… en disant : « Personne ne veut jamais voir ça, que ce soit un joueur de football ou non. Vous ne voulez jamais voir quelque chose comme ça arriver et ça a brisé ma femme et j’ai des cœurs, honnêtement. »

Carr dit qu’il a en fait reçu un texto de Ruggs quelques heures avant la tragédie … avec le joueur de 22 ans lui demandant de critiquer son swing alors qu’il était au Top Golf à Vegas.

« Il m’a littéralement envoyé un texto à minuit pour un swing de golf, m’a frappé et Hunter (Renfrow), ‘A quoi ressemble mon swing ? . Je ne sais même pas comment je suis censé gérer ça. Comment suis-je censé réagir ? »

Carr ajoute que son cœur va à la famille de la victime de 23 ans … et il n’a pas encore contacté Ruggs, mais il le fera en temps voulu.

« Je serai toujours là pour lui », a-t-il ajouté. « Cela ne changera pas et je le lui prouverai au fil du temps, à personne d’autre, mais il a besoin que les gens l’aiment en ce moment. »

Raiders HC intérimaire Bisaccia riche a également parlé … partageant ses condoléances à la famille de la victime et disant: « Nous aimons Henry Ruggs. »