Derek Chauvin changera le plaidoyer de non-culpabilité contre les accusations de violation des droits civils de George Floyd

Les tueurs de George Floyd – Cops-Chauvin-Kueng-Lane-Thao

*Ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin aurait l’intention de changer son plaidoyer de non-culpabilité en charges fédérales qu’il a violées celui de George Floyd droits civiques.

Nous avons précédemment signalé que les quatre anciens policiers de Minneapolis impliqués dans la mort de Floyd avaient plaidé non coupable devant un tribunal fédéral en septembre pour avoir violé les droits civils de Floyd lors de son arrestation en mai 2020.

Chauvin, Voie Thomas, J. Alexandre Kueng et Tou Thao ont été accusés d’avoir violé les droits constitutionnels de Floyd d’une manière qui « a entraîné des blessures corporelles et la mort de George Floyd », selon l’acte d’accusation du grand jury fédéral.

Selon CNN, un grand jury fédéral a inculpé les ex-flics en mai. Thao et Kueng ont également été accusés de ne pas être intervenus alors que Chauvin a utilisé son genou sur le cou de Floyd pour lui écraser la vie.

Floyd, un homme noir, est décédé le jour du Souvenir en 2020 après que Chauvin, qui est blanc, ait épinglé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors que Floyd criait pour sa mère et disait « Je ne peux pas respirer » plus de 20 fois . Les séquences vidéo de la rencontre fatale sont devenues virales, alimentant les protestations mondiales en réponse au meurtre de Floyd.

George Floyd – Derek Chauvin

En avril, Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. En vertu de la loi du Minnesota, les peines sont susceptibles d’être exécutées simultanément, ce qui signifie qu’il ne purgerait pas plus de 40 ans de prison.

Pendant ce temps, un nouveau dossier devant le tribunal de district américain du Minnesota a indiqué que Chauvin introduirait un nouveau plaidoyer cette semaine pour avoir violé les droits civils de Floyd.

Chauvin, Thao, Kueng et Lane font également face à une accusation pour ne pas avoir fourni d’aide médicale à Floyd pendant leur détention.

Selon l’acte d’accusation, « les accusés ont vu George Floyd allongé sur le sol ayant clairement besoin de soins médicaux, et ont volontairement omis d’aider Floyd, agissant ainsi avec une indifférence délibérée à un risque substantiel de préjudice pour Floyd ».

L’acte d’accusation fédéral accuse Chauvin, Thao, Kueng et Lane d’avoir privé Floyd de ses droits lorsqu’ils l’ont vu « avoir clairement besoin » de soins médicaux mais « volontairement omis d’aider Floyd ».

Les officiers ont agi « avec une indifférence délibérée à un risque substantiel de préjudice », selon l’acte d’accusation.

Thao, Kueng et Lane sont accusés de complicité de meurtre au deuxième degré et de complicité d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd. Ils ont plaidé non coupables et leur procès devant l’État n’a pas encore commencé.