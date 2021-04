Derek Chauvin coupable de toutes les accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans le meurtre de George Floyd | Monde | Nouvelles

Le jury a déclaré Chauvin coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, coupable de meurtre au troisième degré et coupable d’homicide involontaire coupable. Plus tôt dans la journée, le jury a déclaré qu’il était parvenu à un verdict lors de sa deuxième journée de délibérations dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis. Les 12 jurés ont déclaré Chauvin, 45 ans, pénalement responsable de la mort de M. Floyd. La détermination de la peine aura lieu dans huit semaines.

Les archives judiciaires indiquent que le jury était composé de quatre femmes blanches, deux hommes blancs, trois hommes noirs, une femme noire et deux femmes multiraciales.

L’ancien policier avait été accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable après s’être agenouillé au cou de George Floyd lors d’une arrestation en mai 2020.

Chauvin avait plaidé non coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre «d’esprit dépravé» au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Les 12 jurés ont examiné trois semaines de témoignage d’un total de 45 témoins, parmi lesquels des spectateurs, des policiers et des experts médicaux.

Ils ont également examiné attentivement plusieurs heures de preuves vidéo.

L’arrestation de M. Floyd a été capturée sur vidéo, qui montrait Chauvin poussant son genou dans l’homme noir menotté.

Cela a continué pendant plus de neuf minutes à l’extérieur de l’épicerie où M. Floyd avait été accusé d’avoir acheté des cigarettes avec un faux billet de 20 $.

En vertu des directives de détermination de la peine du Minnesota, Chauvin fait maintenant face à 12 ans et demi de prison pour sa condamnation pour meurtre en tant que délinquant pour la première fois.

Cependant, les procureurs pourraient demander une peine beaucoup plus longue pouvant aller jusqu’à 40 ans si le juge de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, qui a présidé le procès, détermine qu’il y avait des «facteurs aggravants».

Dans le Minnesota, les criminels condamnés quittent généralement la prison après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

Le département de police de Minneapolis a limogé Chauvin et trois autres agents le lendemain de l’arrestation de M. Floyd.

Ces trois autres officiers doivent être jugés plus tard cette année pour complicité dans la mort de M. Floyd.

La mort de M. Floyd a donné lieu à de furieuses manifestations contre le racisme et la brutalité policière dans de nombreuses villes américaines et dans le monde.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président américain Joe Biden s’était entretenu lundi avec la famille de M. Floyd “pour vérifier avec eux et partager également que la famille était dans ses prières”.

M. Biden avait déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu’il priait pour le “bon verdict” dans cette affaire.

Le président américain a déclaré: «C’est une bonne famille et ils appellent à la paix et à la tranquillité, quel que soit le verdict.

«Je prie pour que le verdict soit le bon verdict, qui est – je pense que c’est écrasant à mon avis.

“Je ne dirais pas qu’à moins que le jury ne soit séquestré maintenant, (ne m’entendrait) pas dire ça.”

