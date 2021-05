Derek Chauvin demande un nouvel essai ⋆ .

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin et son avocat de la défense Eric Nelson se lèvent pour saluer les membres du jury à Minneapolis, Minnesota, le 13 avril 2021 dans ce croquis de la salle d’audience. (Jane Rosenberg / .)

Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis qui a été reconnu coupable le mois dernier du meurtre de George Floyd, a déposé un appel pour un nouveau procès mardi.

La demande, déposée par l’avocat de Chauvin, Eric Nelson, allègue que la capacité de l’ancien policier à avoir un procès équitable a été affectée par la publicité avant le procès. Il affirme également que le tribunal a abusé de son pouvoir discrétionnaire en refusant de donner suite aux demandes de changement de lieu en dehors de Minneapolis et d’un nouveau procès.

Le dossier indique qu’en raison de l’incapacité du tribunal à séquestrer le jury ou à «les exhorter à éviter tous les médias», les jurés ont été soumis à une publicité préjudiciable et à «l’intimidation du jury ou à une peur potentielle de représailles».

Nelson accuse également l’accusation d’avoir «commis une inconduite généralisée et préjudiciable à la poursuite, qui a privé M. Chauvin de ses droits constitutionnels à une procédure régulière et à un procès équitable».

Le mois dernier, un jury a reconnu Chauvin coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, même après que Floyd soit devenu inconscient.

Chauvin devrait être condamné le mois prochain.

Le procureur général du Minnesota a déposé des documents la semaine dernière demandant que l’ancien officier reçoive une peine de prison plus sévère car il prétend que Chauvin a traité Floyd avec «une cruauté particulière».

«Le défendeur a continué à maintenir sa position au sommet de M. Floyd alors même que M. Floyd criait qu’il souffrait, même si M. Floyd s’est exclamé 27 fois qu’il ne pouvait pas respirer, et même lorsque M. Floyd a dit que les actions du défendeur tuaient. lui », a déclaré le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, selon USA Today. Ellison a noté que Chauvin est resté en position alors que Floyd a crié pour sa mère, a cessé de parler et a finalement perdu connaissance.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.