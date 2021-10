Derek Chauvin obtient un avocat dans un appel de condamnation pour meurtre

Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis reconnu coupable du meurtre George Floyd, a enfin un avocat pour son appel pénal.

Selon les documents du tribunal du Minnesota, William F. Mohrman représentera Chauvin alors qu’il conteste sa condamnation d’avril.

Mohrman a officiellement déposé vendredi une convocation en tant que conseil de Chauvin, selon le document.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre lors de la mort de George Floyd en mai 2020. La vidéo montrait Chauvin à genoux sur le cou de Floyd lors d’une arrestation pour l’utilisation présumée d’un faux billet de 20 $ dans un dépanneur.

Chauvin avait demandé un nouveau procès en mai, après le verdict, mais le juge Pierre Cahill refusé cette demande. En juin, Chauvin a été condamné à plus de 22 ans de prison.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême du Minnesota a confirmé le refus de l’Office of the Minnesota Appellate Public Defender (OMAPD) ​​de la demande de représentation de Chauvin. Chauvin a affirmé qu’il n’avait pas les fonds pour couvrir les frais d’un avocat privé.

« En raison de mon incarcération, je n’ai pas les moyens suffisants pour retenir les services d’un avocat privé pour l’appel », a déclaré Chauvin dans un dossier du 23 septembre. «Je n’ai actuellement aucune source de revenu, à part un salaire de prison nominal, et je ne possède aucun bien immobilier ni aucun véhicule. Je suis actuellement célibataire et je n’ai pas de personne à charge.

« Mes seuls actifs sont deux comptes de retraite », a déclaré Chauvin dans le dossier. « Je serais passible d’une pénalité importante pour un accès anticipé à ces fonds de retraite. »

« L’affaire du tribunal de district pour laquelle j’ai l’intention de faire appel a été payée par la Minneapolis Peace and Police Officer’s Association, et j’ai été informé que leur obligation de payer pour ma représentation a pris fin lors de ma condamnation et de ma condamnation », a également déclaré Chauvin dans son dossier. .

En septembre, Chauvin a demandé le statut in forma pauperis, ce qui l’aurait sauvé des frais de justice et des frais. Cahill, le juge du procès de Chauvin, a initialement accédé à cette demande, avant de revenir en arrière le lendemain, décidant apparemment que Chauvin avait effectivement les moyens de payer son propre avocat.

Chauvin fait également face à des accusations fédérales de droits civiques.

La mort de Floyd alors qu’il était en garde à vue a déclenché des mois de marches et de rassemblements pour la justice raciale à l’échelle nationale, avec de nombreux changements exigeants des pratiques policières au niveau de l’État et au niveau fédéral. Le George Floyd Justice in Policing Act a été adopté deux fois à la Chambre des représentants, mais a stagné au Sénat.

Le cabinet de Morhman, Mohrman, Kaardal & Erickson, n’est pas étranger aux batailles juridiques très médiatisées dans les guerres culturelles en constante expansion. Un avocat représentait un groupe contestant les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans le Wisconsin, invoquant des « problèmes d’intégrité ». Eric Kaardal a poursuivi le vice-président de l’époque Mike Pence tout en agissant en tant que conseiller spécial pour le projet Amistad de la Thomas More Society – pour finir par être renvoyé par un juge fédéral à un comité de griefs (Kaardal fait appel du renvoi du juge). Un autre avocat du cabinet, Greg Erickson, représente les travailleurs de la santé dans une affaire de « liberté médicale » concernant le vaccin contre le coronavirus. Mohrman a récemment été co-conseil dans une affaire contestant une ordonnance locale interdisant à une femme de photographier des enfants près d’un parc et d’une mosquée de Bloomington, dans le Minnesota.

Avocat Eric Nelson, l’avocat de Chauvin au procès et dans l’affaire fédérale, ne représente pas Chauvin en appel.

[Image via Minnesota Department of Corrections.]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]