Derek Chauvin plaide coupable aux accusations fédérales de droits civiques

Meurtrier condamné Derek Chauvin mercredi, a plaidé coupable de crimes contre les droits civils fédéraux en échange d’une tentative des procureurs de demander une peine de 25 ans dans une prison fédérale.

Chauvin, 45 ans, a été condamné le 25 juin 2021 à 22,5 ans dans un établissement d’État pour meurtre George Floyd, Jr. à Minneapolis le 25 mai 2020. La peine fédérale – si elle est approuvée par un juge – ajoute deux ans et demi à la peine d’incarcération de l’ancien policier.

Pour être la procédure, le juge de district principal des États-Unis Paul Magnuson, une Ronald Reagan personne nommée, aurait encouragé toutes les personnes présentes à « lire périodiquement la Déclaration des droits », a rapporté le New York Times.

Interrogé sur la modification de son précédent plaidoyer de non-culpabilité, Chauvin a répondu en reconnaissant la volte-face.

« En ce moment, coupable, votre honneur », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé comment il souhaitait modifier son plaidoyer.

Chauvin a fait allusion à la possibilité d’un plaidoyer fédéral lorsqu’il a été condamné pour des accusations au niveau de l’État en juin.

« En raison de certaines questions juridiques supplémentaires en cours, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle complète pour le moment », a déclaré Chauvin le 25 juin. « Très brièvement, cependant, je veux présenter mes condoléances à la famille Floyd . Il y aura d’autres informations à l’avenir qui seraient intéressantes, et j’espère que les choses vous apporteront une certaine tranquillité d’esprit.

Chauvin a été inculpé le 6 mai 2021, en vertu d’un acte d’accusation à plusieurs chefs d’accusation qui a également nommé ses collègues officiers Tou Thao, J. Alexandre Kueng, et Rue Thomas Kiernan en lien avec la mort de Floyd. Le grand jury a allégué deux chefs d’accusation quant à Chauvin – le chef 1 et le chef 3. Le chef 2 ne s’appliquait qu’à Thao et Kueng. Les trois chefs d’accusation alléguaient une privation de droits sous couvert de la loi.

Cependant, mercredi, juste avant le début de la procédure, les procureurs ont déposé une information criminelle distincte qui liait le traitement par Chauvin d’un mineur noir de 14 ans au dossier qui ne concernait auparavant que des allégations concernant Floyd. Les informations distinctes sur le crime alléguaient que Chauvin avait privé les droits de l’adolescent « sans justification légale » en » tenant l’adolescent » par la gorge » et en frappant l’adolescent » plusieurs fois à la tête avec une lampe de poche « . Les accusations contenues dans les informations distinctes sur le crime « incluaient l’utilisation d’une arme dangereuse – une lampe de poche – et ont entraîné des blessures corporelles », souligne le document laconique.

L’affaire de 2017 impliquant le mineur avait déjà été inculpée dans le cadre d’un dossier distinct ; il semble maintenant avoir été administrativement fusionné avec l’affaire impliquant la mort de Floyd.

Thao, Kueng et Lane ont tous plaidé non coupables ; leurs cas étatiques et fédéraux restent en suspens.

