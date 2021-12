Derek Chauvin Plaidoyer de culpabilité attendu dans une affaire de droits civiques

Ex-policier de Minneapolis et meurtrier condamné Derek Chauvin a un changement d’audience de plaidoyer prévu pour mercredi, selon un communiqué de presse officiel publié par le tribunal.

En plus des accusations criminelles portées contre l’État du Minnesota, Chauvin et trois autres officiers sur les lieux de George Floyd, Jr. mort en 2020 ont été inculpés par un grand jury fédéral pour avoir prétendument privé Floyd de ses droits civils fédéraux. Le ministère de la Justice a révélé un acte d’accusation dans l’affaire en mai, nommant Chauvin et d’anciens officiers Tou Thao, J. Alexandre Kueng, et Voie Thomas, en tant que co-accusés (contrairement à Chauvin, l’affaire de l’État des autres officiers dans la mort de Floyd est pendante).

Le document d’inculpation alléguait que Chauvin «a volontairement privé George Floyd du droit, garanti et protégé par la Constitution et les lois des États-Unis, d’être à l’abri d’une saisie déraisonnable, qui comprend le droit de ne pas avoir recours à une force déraisonnable par un agent de police. »

« Plus précisément, l’accusé Chauvin a tenu son genou gauche sur le cou de George Floyd et son genou droit sur le dos et le bras de Floyd, alors que George Floyd était allongé sur le sol, menotté et sans résistance, et a gardé ses genoux sur le cou et le corps de Floyd même après que Floyd ne réagisse plus. », précise l’acte d’accusation.

Les quatre anciens officiers ont plaidé non coupables des accusations fédérales en septembre.

Chauvin a comparu à distance depuis l’établissement correctionnel d’Oak Park Heights dans le Minnesota pour son plaidoyer initial de non-culpabilité. L’ancien officier est incarcéré et purge la peine de 22,5 ans qui a été prononcée par le juge Pierre Cahill après les condamnations de Chauvin dans le comté de Hennepin pour deux accusations de meurtre et une accusation d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd.

Une audience aura lieu le mercredi 15 décembre à 9h00 devant le juge de district américain Paul Magnuson (une Ronald Reagan nommé). Chauvin devrait changer son plaidoyer de non coupable en coupable.

En plus des accusations fédérales en instance concernant la mort de George Floyd, Chauvin fait également face à des accusations fédérales dans une affaire distincte, mais sensiblement similaire.

Un deuxième acte d’accusation rendu le 7 mai alléguait que Chauvin avait privé un étudiant noir de 14 ans de ses droits civiques en 2017 en tenant le mineur « à la gorge » et en le frappant « plusieurs fois à la tête avec une lampe de poche ». . » Un deuxième chef d’accusation a allégué que Chauvin « tenait son genou sur le cou et le haut du dos » de l’adolescent qui était « allongé sur le ventre, menotté et sans résistance ».

Chauvin a plaidé non coupable du deuxième acte d’accusation en septembre devant un juge d’instance américain Hildy Bowbeer. Cette affaire est actuellement en cours de découverte.

[Image via Minnesota Department of Corrections]

