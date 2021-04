Derek Chauvin Preuve accablante ⋆ .

Joe Biden a déclaré mardi qu’il «prie» que le verdict du procès Derek Chauvin soit «le bon verdict», et a suggéré que les preuves de la culpabilité de Chauvin sont «accablantes».

«Je prie pour que le verdict soit le bon verdict. Les preuves sont accablantes à mon avis », a-t-il déclaré aux journalistes.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable. Biden n’a pas précisé de quelle accusation il pense que Chauvin est coupable.

Lundi, Biden aurait appelé la famille de Floyd après que le jury soit entré dans la salle de délibération. Il a déclaré aux journalistes mardi: “Je ne peux qu’imaginer la pression et l’anxiété qu’ils ressentent, et j’ai donc attendu que le jury soit séquestré et j’ai appelé.”

«C’est une bonne famille», a poursuivi Biden.

L’appel de Biden a coïncidé avec le jour où les plaidoiries de clôture ont été prononcées au tribunal. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé que l’appel avait eu lieu. Lors de la conférence de presse de mardi à la Maison Blanche, Psaki a mentionné que les commentaires de Biden «Je prie pour que le verdict soit le bon verdict» dans le bureau ovale n’étaient pas destinés à influencer le jury.

“Je ne pense pas qu’il verrait cela comme pesant sur le verdict …”, a déclaré Psaki.

Le frère de George Floyd, Philonise, a déclaré à propos de l’appel téléphonique de Biden: «Il appelait juste. Il sait ce que c’est que de perdre un membre de sa famille. Et il sait que le processus de ce que nous traversons, alors il nous faisait juste savoir qu’il priait pour nous, et espérait que tout se passerait bien.

Biden est le deuxième grand élu à commenter la procédure du procès Chauvin cette semaine.

L’appel de Biden à la famille Floyd et les paroles aux journalistes interviennent après le discours incendiaire de Maxine Waters lors d’une manifestation près de Brooklyn Center, au Minnesota. Waters a exhorté les manifestants à «devenir plus conflictuels» et à «rester dans la rue» si le jury acquittait Chauvin.

L’avocat de la défense au procès a soutenu que les commentaires de Waters étaient préjudiciables au jury et constituaient un motif d’annulation du procès. Le juge a par la suite rejeté la requête de la défense en annulation du procès.

Waters s’est rendu au Brooklyn Center après que Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, ait été mortellement abattu par un policier. Biden a plaidé pour le calme après la mort de Wright. Les responsables se prépareraient à des troubles et à des violences potentielles en attendant le verdict du procès.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.