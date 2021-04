Derek Chauvin reconnu coupable de meurtre dans la mort de George Floyd ⋆ .

L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été condamné mardi pour tous les chefs d’accusation retenus contre lui pour le meurtre de George Floyd, près d’un an après s’être agenouillé au cou de Floyd lors d’un incident qui a déclenché des manifestations mondiales contre la brutalité policière.

Après moins de 24 heures de délibérations, le jury a rendu des verdicts de culpabilité contre Chauvin, le déclarant coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd le 25 mai 2020.

En vertu de la loi du Minnesota, Chauvin peut faire appel de sa condamnation après que le tribunal a prononcé le jugement et qu’il a reçu sa peine. Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré que la condamnation aurait lieu dans huit semaines. La caution de Chauvin a été révoquée et il a été placé en détention provisoire.

Derek Chauvin est menotté pour être emmené mardi après qu’un jury l’a reconnu coupable de toutes les accusations dans la mort de George Floyd. (Court TV / Piscine via .)

Chauvin a été accusé du meurtre de Floyd en gardant son genou sur le cou de Floyd – privant Floyd d’oxygène – lors d’une arrestation. Au cours des 14 jours du procès, les jurés ont entendu plus de 40 témoins de l’État et de l’équipe de défense de Chauvin et ont visionné des séquences vidéo de l’incident, y compris celle filmée par des caméras de la police.

Les procureurs ont soutenu tout au long du procès que Chauvin avait gardé son genou sur le cou de Floyd malgré les appels à l’aide de Floyd et avait agi contre les politiques du département de police de Minneapolis lorsqu’il a retenu Floyd – une affirmation qui a été soutenue par plusieurs hauts fonctionnaires de la police qui ont témoigné que la conduite de Chauvin était inutile excessif.

«Le 25 mai 2020, Derek Chauvin a mis ses genoux sur [Floyd’s] le cou et le dos, le grincant et l’écrasant jusqu’à ce que le souffle même, la vie même, lui soit expulsé », a déclaré l’avocat Jerry Blackwell aux jurés le premier jour du procès. «Vous apprendrez ce qui s’est passé au cours de ces neuf minutes et 29 secondes, les chiffres les plus importants que vous entendrez lors de ce procès.»

Derek Chauvin et George Floyd. (Via Facebook (2))

Des experts médicaux ont témoigné de l’état selon lequel Floyd était mort d’un manque d’oxygène dans son corps, un expert affirmant que sa respiration était si sévèrement restreinte que c’était presque comme si son poumon avait été enlevé.

Les jurés ont également entendu le témoignage émouvant des passants qui ont été témoins de la mort de Floyd devant le dépanneur Cup Foods et de personnes qui connaissaient Floyd, y compris sa petite amie, Courteney Batay Ross, et son frère, Philonise Floyd.

L’avocat de la défense Eric Nelson a fait valoir que Floyd était mort de causes multiples, pas uniquement des actions de Chauvin. Floyd avait une maladie cardiaque et une hypertension sous-jacentes, a déclaré Nelson, et avait également du fentanyl et de la méthamphétamine dans son système, selon l’autopsie du bureau du médecin légiste du comté de Hennepin. Un expert médical de la défense a déclaré qu’il ne classerait pas la mort de Floyd comme un homicide, préférant la considérer comme «indéterminée», en raison des facteurs contributifs à la mort de Floyd.

Une personne réagit après le verdict du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, à la mort de George Floyd, devant le centre gouvernemental du comté de Hennepin, à Minneapolis, Minnesota, États-Unis, le 20 avril 2021 (Carlos Barria / .)

Nelson a également fait valoir que Floyd était combatif et résistant lorsque la police a tenté de l’appréhender. La vidéo montre que Floyd a refusé de monter à l’arrière du véhicule de police avant que les agents ne le clouent au sol. Outre la résistance de Floyd, a déclaré Nelson, il y avait une foule en colère de spectateurs qui devenait de plus en plus hostile pendant l’incident.

«Alors, que voit Chauvin? Nelson a dit, essayant de mettre les jurés à la place de son client. «Il voit l’officier [J. Alexander] Kueng et officier [Thomas] Lane se débat avec M. Floyd, essayant de le mettre dans la voiture. Un policier raisonnable observe cela avec ses yeux et ses oreilles et évalue ce qu’il voit conformément à la politique. Et ce qu’il voit au minimum, c’est une résistance active. M. Floyd ne se contente pas de s’asseoir sur la banquette arrière de la voiture.

Avec tout le monde de la famille de Floyd à la Maison Blanche qui regardait, le procès de Chauvin avait des enjeux importants pour le pays, en raison de l’immense impact l’année dernière de la mort de Floyd.

Derek Chauvin est considéré comme le verdict est lu dans son procès pour le meurtre de George Floyd le 20 avril 2021 (Court TV via . Video)

Au cours du procès, les services de police se sont préparés à des troubles potentiels après le verdict, dont certains se sont déjà produits à la suite d’autres meurtres récents perpétrés par la police. Reste à voir si le verdict conduira à d’autres manifestations.

Le verdict du jury pourrait ne pas être la fin de l’affaire Chauvin. Nelson a soulevé de multiples objections avant et tout au long du procès qui pourraient constituer la base d’un appel fort, selon David Schultz, professeur invité à la faculté de droit de l’Université du Minnesota et professeur à l’Université Hamline.

“Je suis convaincu que s’il y a un verdict de culpabilité, la défense a jeté les bases d’un appel sur l’argument selon lequel il était impossible d’obtenir un procès équitable dans cette atmosphère”, a déclaré Schultz à Yahoo News avant le verdict.

«Même avant le début de la sélection du jury, vous avez reçu une demande de changement de lieu», a-t-il poursuivi. «Vous avez l’intensité de la couverture. Vous avez les soucis [that], peut-être que si un jury acquitte, y aura-t-il des émeutes? Ensuite, nous ajoutons la colonie de Minneapolis avec la famille Floyd. le [Daunte Wright] tournage, commentaires de la représentante Maxine Waters. »

Waters, D-Californie, a assisté à un rassemblement Black Lives Matter à Brooklyn Center, au Minnesota, ce week-end dernier et a déclaré que les militants devraient «devenir plus conflictuels» si Chauvin n’est pas reconnu coupable de meurtre, a rapporté la marquise Francis de Yahoo News.

“J’espère que nous obtiendrons un verdict qui dit coupable, coupable, coupable”, a déclaré Waters samedi en réponse à la question d’un journaliste. «Et si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas partir. Nous devons rester dans la rue. Nous devenons plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

La représentante Maxine Waters, D-Californie, s’entretient sur Capitol Hill à Washington le mardi 20 avril 2021, alors qu’elle attend que le verdict soit lu dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans la mort de George Floyd . (J. Scott Applewhite / AP)

Nelson a signalé les commentaires lundi en demandant au juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, l’annulation du procès. Cahill a rejeté cette demande, mais a reconnu que les commentaires de Waters étaient inappropriés.

“Eh bien, je vais vous dire que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès”, a déclaré Cahill.

