Derek Chauvin trouve un avocat

J’ai écrit ici (6 octobre) et ici (7 octobre) à propos du manque de représentation légale de l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin en appel de sa condamnation pour le meurtre de George Floyd. Chauvin continue d’être représenté par Eric Nelson dans les poursuites fédérales en matière de droits civiques intentées par le ministère de la Justice, mais la représentation de Nelson a pris fin dans l’affaire devant le tribunal de l’État qui a secoué les Twin Cities.

J’ai fait appel à l’esprit de Clarence Darrow en faisant appel à un avocat pour représenter Chauvin. Chauvin a au moins une question gagnante en appel – la condamnation pour meurtre au troisième degré devrait être annulée en vertu de la décision de la Cour suprême du Minnesota dans l’affaire Noor – et plusieurs questions de bonne foi, pour le moins. Il m’a semblé une honte pour la profession que Chauvin se passe d’avocat en appel, d’autant plus que l’accusation a nécessité les efforts d’au moins trois cabinets d’avocats qui ont fourni des avocats et des services au procès.

L’avocat de Minneapolis, Bill Mohrman, a répondu à l’appel. Bill est un partenaire fondateur de Mohrman, Kaardal & Erickson ainsi qu’un ancien collègue et vieil ami. Vendredi, Bill a déposé un avis devant la Cour d’appel du Minnesota indiquant qu’il avait entrepris la représentation de Chauvin en appel de sa condamnation.