Derek Chisora ​​a causé plus de problèmes à Oleksandr Usyk qu’à Anthony Joshua, a tenu la distance avec Vitali Klitschko et est devenu un succès auprès des fans

Il est impossible de déterminer exactement quand Derek Chisora ​​a réussi ce tour de magie ; quand un poids lourd incohérent avec 11 défaites officielles est devenu un héros culte de la boxe britannique et une véritable attraction au box-office britannique.

Mais un KO par ailleurs banal se démarque.

Chisora ​​est maintenant prête à affronter Parker pour la deuxième fois

En mars 2018, Chisora, alors âgée de 34 ans, venait de subir un autre revers – une perte de points contre le seul et unique Agit Kabayel – et a été enterrée sous la carte du projet de loi Dillian Whyte contre Lucas Browne.

Chisora ​​arrivait au-dessous des combats impliquant Lewis Ritson et Frank Buglioni – loin d’être la tête d’affiche de l’O2, il se battait dans un huit rounds contre le poids de croisière hors de forme Zakaria Azzouzi.

Pourtant, une chose étrange s’est produite après que Chisora ​​a matraqué Azzouzi pour le vaincre. L’O2 à peine à moitié plein s’est levé pour scander le nom du vainqueur. « Ohhh Derek Chisora » résonnait de plus en plus dans l’arène alors que le poids lourd Finchley commençait à diriger le refrain avec ses poings encore gantés.

Le promoteur Eddie Hearn, jamais au-dessus de jouer devant une foule en direct, en a sûrement pris note – car c’était la meilleure nouvelle possible.

Hearn, au centre, savait que sa chance était là lorsque les fans ont scandé le nom de Chisora

La boxe et le monde mis en scène de la lutte professionnelle ont au moins une chose en commun : il ne s’agit pas vraiment de savoir à quel point vous êtes bon sur le ring, il s’agit de savoir si le public paiera pour vous voir en action.

Chisora ​​était, dans la terminologie de la WWE, « fini » avec la foule en direct. Il avait récemment subi une huitième défaite professionnelle qui aurait dû ruiner ses chances d’un match revanche avec le haut de gamme Whyte après que Chisora ​​ait perdu de justesse son thriller de 2016. Mais les juges les plus importants de la boxe – les fans de combat payants – avaient fait entendre leur voix. Chisora ​​était leur genre de héros.

À la fin de cette année-là, après un KO impressionnant de Carlos Takam, Chisora ​​était de retour sur le ring avec Whyte pour une autre guerre. Il a perdu à nouveau, cette fois arrêté par un crochet gauche brutal, mais dans une certaine mesure, cela n’avait pas d’importance car le scénario était défini: Chisora ​​avait un pouvoir d’attraction, capable de vendre les plus grandes arènes intérieures de la boxe britannique contre le bon adversaire.

Chisora ​​a peut-être perdu contre Whyte, deux fois, mais il continue de revenir pour plus

En 2021, Chisora ​​est sur une séquence de deux défaites consécutives mais toujours à la hauteur: son prochain match revanche contre le concurrent légitime du top 10 Joseph Parker en tête d’affiche de l’AO Arena de Manchester et une pièce maîtresse de l’offre de décembre de DAZN.

Comment est-ce arrivé jusqu’ici ? Surtout compte tenu des creux que Chisora ​​a subis en cours de route.

S’il y a une cohérence dans la carrière de montagnes russes de Del Boy, c’est la controverse. De l’atterrissage d’un baiser d’avant-combat sur les lèvres de Carl Baker à la gifle d’un frère Klitschko (et à cracher de l’eau sur l’autre) à sa bagarre d’après-combat avec David Haye en conférence de presse.

Les puritains du sport secouent peut-être la tête, mais cela a donné à l’excentrique Chisora ​​un avantage incontournable. Vous ne savez jamais vraiment si vous allez voir le sportif qui a livré à Oleksandr Usyk un hamburger Five Guys après le combat ou l’antagoniste prêt à allumer ses rivaux en dehors des cordes.

Chisora ​​a superbement fait face à Usyk en 2020

La nature de la plupart des défaites de Chisora ​​joue également dans son attrait. À l’époque de Frank Bruno, ou des joueurs de tennis britanniques avant l’arrivée d’Andy Murray, les gens disaient que les fans de sport britanniques étaient accros aux perdants adorables – des outsiders qui se rapprochaient vaillamment mais luttaient pour gagner «le grand». Ce n’est plus tout à fait la même chose maintenant, mais Chisora ​​a un peu de cet attrait. Assez de ses pertes ont été teintées de controverse ou ont un côté malchanceux.

En vérité, le seul vol qualifié pourrait être sa deuxième défaite en carrière – contre Robert Helenius à Helsinki il y a exactement une décennie. Ce revers de décision partagée est survenu après que Chisora ​​se soit montré hors de forme pour son premier combat avec Tyson Fury dans une bataille de deux combattants invaincus en juillet 2011 (c’est incroyable de penser, compte tenu de l’endroit où se trouve Fury maintenant, que Chisora ​​était un pré-combat étroit favori – au moins jusqu’à la pesée).

Mais la « défaite » d’Helenius a donné le ton : juste au moment où Chisora ​​était au bord du gouffre, alors qu’il semblait sur le point d’être relégué au rang de simple adversaire, il remportait soit une victoire, soit une performance étonnamment héroïque dans la défaite.

Qu’il s’agisse de tenir la distance avec Vitali Klitschko (l’un des quatre adversaires à le faire) à sa série de deux combats avec Whyte, de donner à Usyk plus de problèmes qu’Anthony Joshua, de renverser Parker au premier tour, Chisora ​​a trouvé un moyen de faire même ses pertes irrésistibles.

Pas beaucoup ont duré contre Klitschko comme Chisora

Le style a aussi changé. Au début, Chisora ​​était un boxeur avec des bases solides et un bon menton qui pouvait être dans des combats à un rythme peu spectaculaires. Cependant, au fil des années, il a laissé tomber le «c» de son prénom, a ajouté son surnom «WAR» et s’est transformé en un cogneur bagarreur, envoyant de larges coups de poing en boucle pour abattre les défenses de ses ennemis.

C’est ainsi qu’au fur et à mesure que son attrait grand public grandissait, les personnes mêmes qui ont sauvé la carrière de Chisora ​​– ces fans inconditionnels qui chantaient pour lui sur uncercards trois combats avant l’événement principal – se sont quelque peu retournées contre lui.

L’acte de nouveauté est trop pour certains qui se demandent si un boxeur qui remporte rarement, voire jamais, les grands combats devrait avoir autant de chances contre des poids lourds d’élite simplement parce que son nom vend des billets et que son style peut divertir.

Plus sérieusement, il y a des inquiétudes quant à la quantité de punitions que Chisora, toujours en jeu, a absorbée. Il aura 38 ans à la fin du mois de décembre et ses 43 compétitions chez les poids lourds ont présenté une quantité inquiétante de contrainte alors que Chisora ​​s’est avancée lourdement contre certains des meilleurs grands hommes de la planète. Beaucoup de gens aimeraient que ce deuxième combat de Parker soit une dernière aventure pour Derek, qu’il gagne ou perde.

Parker est le favori d’avant-combat samedi et à juste titre. Il s’est entraîné avec Tyson Fury et son entraîneur encore relativement nouveau, Andy Lee, a un cerveau de boxe aiguisé. Cependant, il y a aussi le sentiment que Parker est flatteur de tromper, un poids lourd avec des mains rapides et de bonnes compétences qui devrait atteindre son apogée à 29 ans mais qui semble progressivement reculer. Dans le premier combat de Chisora, il ne semblait pas y avoir beaucoup de coups de poing de Parker.

Une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’il y aura beaucoup de coups ronds de Chisora ​​et qu’il va tout donner dans une carrière qui a eu une finale de conte de fées étonnamment lucrative.

Joseph Parker vs Derek Chisora, la partie 2 est en direct sur DAZN ce samedi soir