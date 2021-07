Derek Chisora ​​annonce sa séparation du manager David Haye alors qu’ils publient une déclaration expliquant l’état actuel de leur relation

in

Derek Chisora ​​a annoncé qu’il se séparait de son manager David Haye avant son retour sur le ring.

Les anciens ennemis étaient bien connus pour avoir entretenu une relation conflictuelle dans le passé, mais cette séparation semble amicale alors qu’ils ont publié une déclaration commune.

Haye et Chisora ​​se sont liés fin 2018 et ont travaillé ensemble pour des combats PPV contre Dillian Whyte, Oleksandr Usyk et Joseph Parker

Haye a expliqué : « Cela a été deux années pleines d’action.

“Remettre Derek dans le mix de la division des poids lourds, le faisant passer du mode ‘Delboy’ au mode ‘WAR’.

«Lorsque nous avons annoncé notre partenariat improbable, nous nous sommes engagés à offrir aux fans de combat les grandes soirées d’affrontements entre poids lourds qu’ils ont réclamées et que je pense que nous avons accomplies.

« Même si je ne dirigerai plus Derek, je continuerai naturellement à suivre et à soutenir sa carrière avec un grand intérêt.

«Le Royaume-Uni reste à l’épicentre de la division des poids lourds et Derek est prêt à les affronter tous.

« 2021 s’annonce très excitant pour lui avec un certain nombre d’options disponibles. »

Haye a éliminé Chisora ​​lors de leur match de rancune en 2012

Chisora ​​a ajouté : « Tous mes proches pensaient que j’étais fou quand je leur ai dit que je voulais que David me dirige, mais au cours des deux dernières années et demie, mes performances sur le ring ont parlé d’elles-mêmes.

«Donner aux fans de combats les combats qu’ils voulaient voir même lorsque COVID mettait un frein à main sur tout.

«J’ai peut-être été volé contre Oleksandr Usyk et Joseph Parker, mais je me suis développé en tant que combattant.

« 2021 s’annonce très intéressante, je suis de retour au camp, prêt à partir cet automne. C’est l’heure de la GUERRE.

“Je tiens à remercier David pour son soutien (parfois sa patience…) et ses conseils pendant notre collaboration.”

