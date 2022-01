Derek Chisora ​​dit qu’il pourrait battre n’importe qui avec la bonne formation

Derek Chisora ​​sera le dernier homme à exclure le prochain combat contre Deontay Wilder.

Le poids lourd britannique a subi une deuxième défaite contre l’ancien champion des poids lourds WBO Joseph Parker il y a quelques semaines et il y a eu des appels pour que le joueur de 38 ans envisage de l’appeler un jour.

Chisora ​​ne reculerait pas devant Wilder – ou n’importe quel homme d’ailleurs

Il n’a pas encore raccroché ses gants et, parlant à talkSPORT sur Boxing Insider, notre toute nouvelle chaîne de boxe, Chisora ​​s’est mis en vitrine pour affronter l’Américain.

« Je suis ouvert à tout. J’adore me battre », a déclaré Del Boy. « Certains de ces gars veulent être le boxeur sur Twitter et Instagram, mais je ne suis pas ce gars-là. Je veux le CV. Je veux avoir combattu tout le monde de mon époque. Si je dois combattre Deontay Wilder, je m’en fiche, je me battrai !

Lorsqu’on lui a demandé s’il ne préférerait pas un « combat plus facile » ensuite, Chisora ​​a répondu : « Facile, c’est pour p******. »

Le récent entraîneur de Chisora, Dave Coldwell, a cependant déclaré à talkSPORT qu’il ne voudrait pas l’entraîner pour un affrontement avec Wilder, qui est connu pour sa puissance de frappe dévastatrice.

Coldwell n’est pas fan de l’idée Chisora/Wilder

« Non non Non. Ce n’est pas quelque chose que je veux voir », a déclaré Coldwell.

« Je pense que c’est une soirée trop dure pour lui.

« S’il veut les combats, alors ils arriveront.

« Si j’avais ce que je voulais, il ne combattrait pas Deontay Wilder, c’est sûr. »

En réaction aux commentaires de Coldwell, Chisora ​​a déclaré : « Cela signifie qu’il est absent. Il a fini. Il n’a plus d’argent. Il se bat lui-même.

Mark Robinson/Matchroom

Chisora ​​a été bien battu par Parker la dernière fois et a maintenant perdu ses trois derniers combats

« J’ai des entraîneurs qui peuvent m’entraîner dans le style à battre [Wilder] », a ajouté Chisora.

«Je pourrais battre n’importe qui si je le veux. C’est un jeu de combat. C’est comment vous perdez le combat ou comment vous gagnez le combat. C’est la chose la plus importante.

«Je combats n’importe qui, quand et où. Je m’en fiche.

Les discussions sur un affrontement titanesque entre les poids lourds vont bon train depuis que le patron de Matchroom, Eddie Hearn, a mentionné l’idée en envisageant 2022.

Match de boxe

Hearn veut voir Wilder contre Chisora ​​en 2022

« Je ne le suggérerais pas mais si Del [Chisora] veut combattre Deontay Wilder, il peut battre Deontay Wilder », a-t-il déclaré à la fin de l’année dernière.

«S’il est touché au cours des trois ou quatre premiers rounds, eh bien, peut-être à n’importe quel moment du combat, le potentiel est terminé, mais il peut survivre à Deontay Wilder et l’épuiser.

« Pour moi, je ne cherche pas activement un combat pour Dereck Chisora ​​contre Deontay Wilder mais je ne peux pas le nier, je suis intéressé à le regarder. ».

OFFRE DU JOUR

WILLIAM HILL a un grand pari 10 £ Obtenez une offre de 50 £ pour tous les nouveaux clients

RÉCLAMER ICI

+18. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel Y50 uniquement, mise min 10 £/10 €, cotes min 1/2, paris gratuits payés comme 5 x 10 £/10 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari qualificatif, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/au joueur/au pays s’appliquent. begambleaware.org